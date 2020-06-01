"Приезжим даже позавтракать негде": Бизнес требует разрешить рестораны в отелях

Если ввести ограничение на питание в кафе и ресторанах в нынешней форме, людям, приехавшим в Москву из других городов и стран вообще негде будет питаться, считают в бизнесс-ассоциации «Деловая Россия». Они надеются, что власти позволят хотя бы открыть для всех желающих хотя бы рестораны в гостиницах, чтобы гости элементарно могли позавтракать.

«Приезжие гости столицы будут не в состоянии даже позавтракать, если закроют рестораны при отелях, — объясняет глава объединения Павел Титов ТАСС. — Приезжие могут оказаться вообще не у дел — им надо где-то питаться».

Он настаивает, что региональным властям стоит внести необходимые коррективы с учетом этого замечания, потому что в противном случае пострадает не просто ресторанная отрасль, а все гости столицы.

Напомним, что накануне стало известно о введении в Москве с 28 июня новых правил работы заведений общественного питания, которым теперь нельзя принимать непривитых от коронавируса гостей. Вакцинация будет учитываться только по QR-коду с государственных сервисов (только в электронном виде) и иностранцы в принципе не смогут получить их, если они прививались в другой стране. Чтобы сходить в кафе или ресторан они должны будут делать ПЦР-тесты в московских больницах, их срок действия — 3 дня.

Кроме иностранцев под ударом окажутся также дети и люди, которые не могут вакцинироваться по медицинским показателям. И тем и другим для прохода в кафе также раз в три дня придется делать ПЦР-тесты. Отметим, что детей в России пока в принципе не прививают.

Многие представители отрасли считают, что эти ограничения для них сродни локдауну, потому что с таким набором ограничений в их заведения никто просто не придет. При этом культурные мероприятия численностью до 500 человек мэрия проводить не запрещает, что также вызывает у многих комментаторов непонимание введенных мер.