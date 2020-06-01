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Собянин ввел новые ограничения в Москве: вход в кафе не вакцинированным теперь закрыт

С 22 июня запрещаются мероприятия численностью более 500 человек, а с 28 июня в кафе не будут пускать не привитых

Фото: Дмитрий Мальтера

В Москве с 22 июня начнет действовать запрет на проведение мероприятий численностью более 500 человек, а с 28 июня в заведения общепита буду пускать только вакцинированных граждан или по справке. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник подписал сегодня указ, согласно которому с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только граждане прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, который делался в ближайшие три дня.

«Сегодня мы должны найти решения, которые позволят максимально защитить людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения», — пояснил Собянин и добавил, что необходимо при этом сохранить возможность жить обычной жизнью, соблюдая все необходимые меры предосторожности. 

С 22 июня также вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, причем он распространяется как на мероприятия на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях и сооружениях.

Фан-зоны и танцполы также должны быть закрыты, независимо от числа участников мероприятия.

Уточняется, что ограничения будут отменены при создании организаторами зоны, «свободной от ковида», и если они будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

Как отмечается, новые ограничения не затронут развлекательные и спортивные мероприятия с участием менее 500 человек, однако им также рекомендуется использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей. 

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