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В Москве обязали вакцинировать сотрудников на удаленке, водителей автобусов и такси

Работодатель должен иметь не менее 60% вакцинированных сотрудников, иначе ему грозит закрытие на 90 дней

Фото: Дмитрий Мальтера

Оперштаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом разъяснил работодателям порядок исполнения постановления об обязательной вакцинации сотрудников.

«В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели (далее – работодатели) в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников, сотрудников от COVID-19 в сроки, установленные Главным государственным санитарным врачом по г. Москве», – указывается на сайте Департамента здравоохранения Москвы. 

В сообщении говорится, что должно быть вакцинировано 60% от общей численности сотрудников. В это число входят исключительно работники, которые были вакцинированы, а в оставшиеся 40% попадают те, кто имеют медицинские основания, например, кто переболел коронавирусом, а также люди, которые по каким-то еще причинам не приняли решение о том, чтобы привиться.

Как уточняется, под обязательную вакцинацию также попадают сотрудники, работающие удаленно, самозанятые, привлеченные на основании договоров, сотрудники общественного транспорта и таксисты. 

В оперштабе также заявили, что прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией не рекомендуется и не является обязательным. Там добавили, что перед проведением вакцинации каких-либо специальных обследований проходить не требуется.

За отказ от проведения прививки от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний работодатель обязан отстранить от работы сотрудника. Работодатель также вправе по своему усмотрению предложить отстранённому работнику удаленный режим работы.

Если работодатель не будет соблюдать требования по вакцинации сотрудников, ему грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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