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Дискриминация неминуема: Кремль ответил на заявление о жалобах непривитых россиян

По словам Пескова, непривитые и не имеющие антитела россияне попадут в невыгодное положение

Фото: Дмитрий Мальтера

В Кремле ответили на заявление о дискриминации непривитых россиян, которое сделала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом пишет РИА Новости

Москалькова заявила, что к ней часто поступают обращения от людей о дискриминации из-за того, что они не вакцинировались от коронавируса. Она также назвала попытки заставить людей вакцинироваться «нечестной игрой». По ее мнению, вносимые ограничения и принуждение ведет к «массовому психозу, боязни».

«Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе, но ситуация такова, что она требует энергичных мер», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, необходимо найти решение для россиян, которые не могут вакцинироваться по состоянию здоровья. При этом непривитые и не имеющие антител попадут в невыгодное положение. 

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит», — подчеркнул Песков.

Как считает представитель Кремля, прививка не является самоцелью, главная задача — это иммунизация населения, которая наступает или путем прививки, или путем перенесения этого заболевания и получения иммyнного ответа организма на заражение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил коронавирусные ограничения до 29 июня. Они касаются работы общепита, проведения развлекательных мероприятий в клубах и барах, а также парков. В частности, до начала июля остаются закрытыми фудкорты, детские игровые комнаты и зоопарки.

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