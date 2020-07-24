Дискриминация неминуема: Кремль ответил на заявление о жалобах непривитых россиян

В Кремле ответили на заявление о дискриминации непривитых россиян, которое сделала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом пишет РИА Новости.

Москалькова заявила, что к ней часто поступают обращения от людей о дискриминации из-за того, что они не вакцинировались от коронавируса. Она также назвала попытки заставить людей вакцинироваться «нечестной игрой». По ее мнению, вносимые ограничения и принуждение ведет к «массовому психозу, боязни».

«Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе, но ситуация такова, что она требует энергичных мер», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, необходимо найти решение для россиян, которые не могут вакцинироваться по состоянию здоровья. При этом непривитые и не имеющие антител попадут в невыгодное положение.

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит», — подчеркнул Песков.

Как считает представитель Кремля, прививка не является самоцелью, главная задача — это иммунизация населения, которая наступает или путем прививки, или путем перенесения этого заболевания и получения иммyнного ответа организма на заражение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил коронавирусные ограничения до 29 июня. Они касаются работы общепита, проведения развлекательных мероприятий в клубах и барах, а также парков. В частности, до начала июля остаются закрытыми фудкорты, детские игровые комнаты и зоопарки.