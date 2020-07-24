Будет ли в России как в Индии: Гинцбург об опасности "хитрого" штамма

Опасность индийского штамма коронавируса заключается в том, что при проникновении в клетки организма он становится устойчивее к антителам. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мутация индийского штамма, о которой сообщают СМИ, безусловно, опасна, так как сам индийский штамм опасен — у него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость», — заявил Гинцбург.

По его словам, запас антител после вакцинации «Спутником V» достаточно высокий, чтобы защищать ото всех известных штаммов коронавируса, в том числе и индийского.

Индийский штамм коронавируса B.1.617, который также называется «дельта», был выявлен в Индии 5 октября 2020 года в штате Махараштра, позже он распространился по всему миру и был признан самым опасным из существующих.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, индийский штамм выявили у 90% заболевших COVID-19 в столице.