Сегодня, в 11:21

Будет ли в России как в Индии: Гинцбург об опасности "хитрого" штамма

По словам специалиста, индийский штамм COVID-19, который распространяется по России, оказался устойчивее к антителам

Фото: Дмитрий Мальтера

Опасность индийского штамма коронавируса заключается в том, что при проникновении в клетки организма он становится устойчивее к антителам. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мутация индийского штамма, о которой сообщают СМИ, безусловно, опасна, так как сам индийский штамм опасен — у него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость», — заявил Гинцбург.

По его словам, запас антител после вакцинации «Спутником V» достаточно высокий, чтобы защищать ото всех известных штаммов коронавируса, в том числе и индийского. 

Индийский штамм коронавируса B.1.617, который также называется «дельта», был выявлен в Индии 5 октября 2020 года в штате Махараштра, позже он распространился по всему миру и был признан самым опасным из существующих.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, индийский штамм выявили у 90% заболевших COVID-19 в столице.

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Расследование 14 минут назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 6 часов назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 3 дня назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 3 дня назад

"Восемь лет сражаюсь с властью Курска": 90-летняя труженица тыла обратилась к Путину

Общество 2 недели назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Расследование 14 минут назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 31 минуту назад

Собянин ввел новые ограничения в Москве: вход в кафе не вакцинированным теперь закрыт

Общество 45 минут назад

Заказчик убийства зампреда Центробанка Козлова собрался на свободу

Общество 49 минут назад

Экстремальная жара: в Москве побит рекорд температуры 142-летний давности

Общество 55 минут назад

Лето и коронавирус в разгаре: Фоторепортаж Sobesednik.ru

Здоровье и дом 1 час назад

Врач рассказала, как получить справку о наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Общество 1 час назад

Великобритания отказалась дать гражданам право работать из дома после пандемии

Общество 2 часа назад

"Все это страшно – не пора ли им в отставку?" россияне запаниковали из-за новостей о "чипировании"

Общество 2 часа назад

Дискриминация неминуема: Кремль ответил на заявление о жалобах непривитых россиян

Здоровье и дом 4 часа назад

В России зафиксировано более 16 тысяч случаев COVID-19 за последние сутки

Общество 6 часов назад

Московские власти предупредили об экстремальной жаре в ближайшие часы

Происшествия 6 часов назад

В детском лагере девушка зарезала подругу из-за спора, кто из них лучший вожатый

Общество 6 часов назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Здоровье и дом 7 часов назад

"Это убьет вирус, включая вас": В Филиппинах антипрививочников пугают вакциной для свиней

Общество 7 часов назад

"Решение может быть принято чисто импульсивно": Андрея Кураева "заморозили"

Общество 8 часов назад

"Захарова, учи матчасть!" представителю МИД врезали за пост в ее Telegram-канале

Политика 8 часов назад

Подняли себе зарплату и "обнулили" Путина: о чем думала седьмая Дума

Происшествия 8 часов назад

Шестнадцатилетний проводник погиб после нападения медведя на туристов в Красноярском крае

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика