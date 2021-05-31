Тошнота, рвота, понос, кашель, высыпания: что известно об индийском штамме коронавируса

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве появился новый штамм коронавируса – индийский. По его словам, «Спутник V» эффективен против этого штамма, но заболеваемость в Москве пошла в рост.
Чем индийский штамм отличается от других вариантов коронавируса?
Более заразный
Штамм B. 1.617, известный как индийский вариант вируса, впервые обнаружили в феврале. Новый вариант SARS-CoV-2 имел две мутации в части вируса, которая прикрепляется к клеткам человека, благодаря чему он надёжнее цепляется к рецепторам и в шесть раз заразнее, чем другие штаммы.
С другими симптомами
У индийского штамма несколько другая симптоматика. Это приступы тошноты и рвоты, рези в животе, понос, кашель, высыпания на лице и язвочки на слизистой рта. Симптомы появляются в первые дни после заражения, следовательно, его инкубационный период очень короткий.
«Традиционные» для коронавируса симптомы – лихорадка, кашель и потеря обоняния – встречаются у индийского штамма реже.
Более тяжёлые последствия
Индийские врачи связывают с течением этого коронавируса не только тромбоз, но и потерю слуха, и гангрену. Риск смерти и ампутации конечностей выше.
Стойкий против вакцин и антител
Производители Pfizer отчиталась, что их вакцина хуже справляется, с индийским вариантом. То же самое касается переболевших пациентов с антителами, они не гарантия против заражения.
По словам главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, тяжёлых пациентов на ИВЛ там больше, чем когда-либо. Тем не менее, специалисты отмечают, что все равно лучше быть привитым: даже если человек заразится, болезнь будет протекать легче.
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