Колодонова Виктория
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Тошнота, рвота, понос, кашель, высыпания: что известно об индийском штамме коронавируса

«Спутник V» эффективен против этого штамма, но заболеваемость в Москве пошла в рост

Фото: Sudipta Das/Global Look Press

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве появился новый штамм коронавируса – индийский. По его словам, «Спутник V» эффективен против этого штамма, но заболеваемость в Москве пошла в рост.

Чем индийский штамм отличается от других вариантов коронавируса?

Более заразный

Штамм B. 1.617, известный как индийский вариант вируса, впервые обнаружили в феврале. Новый вариант SARS-CoV-2 имел две мутации в части вируса, которая прикрепляется к клеткам человека, благодаря чему он надёжнее цепляется к рецепторам и в шесть раз заразнее, чем другие штаммы.

С другими симптомами

У индийского штамма несколько другая симптоматика. Это приступы тошноты и рвоты, рези в животе, понос, кашель, высыпания на лице и язвочки на слизистой рта. Симптомы появляются в первые дни после заражения, следовательно, его инкубационный период очень короткий.

«Традиционные» для коронавируса симптомы – лихорадка, кашель и потеря обоняния – встречаются у индийского штамма реже.

В 90% образцах коронавируса в России выявили индийский штамм

Более тяжёлые последствия

Индийские врачи связывают с течением этого коронавируса не только тромбоз, но и потерю слуха, и гангрену. Риск смерти и ампутации конечностей выше.

Стойкий против вакцин и антител

Производители Pfizer отчиталась, что их вакцина хуже справляется, с индийским вариантом. То же самое касается переболевших пациентов с антителами, они не гарантия против заражения.

По словам главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, тяжёлых пациентов на ИВЛ там больше, чем когда-либо. Тем не менее, специалисты отмечают, что все равно лучше быть привитым: даже если человек заразится, болезнь будет протекать легче.

Теги: #коронавирус

Рубрика: Здоровье

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