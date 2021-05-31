Тошнота, рвота, понос, кашель, высыпания: что известно об индийском штамме коронавируса

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве появился новый штамм коронавируса – индийский. По его словам, «Спутник V» эффективен против этого штамма, но заболеваемость в Москве пошла в рост.

Чем индийский штамм отличается от других вариантов коронавируса?