В 90% образцах коронавируса в России выявили индийский штамм

Эксперты связываю июньский пик заболеваемости коронавируса в России с проникнувшим на территорию страны индийским штаммом. Об этом пишет газета «Известия».

По сведениям открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2 (сообщество базируется в Санкт-Петербурге), вариант «Дельта» (индийский штамм) занимал чуть больше половины (52%) во всех образцах, полученных учеными в мае, и свыше 90% — в июне.

Высокое распространение индийского штамма в России также подтверждают данные международного мониторинга. Согласно инфографике портала Nextstrain.org, индийский штамм занимает самую значительную долю распространения из всех опасных мутантных вариантов.

По словам заведующего лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгия Базыкина, если предположить, что во всей России происходит то же самое, что и в Санкт-Петербурге, то можно сказать, что этот вариант вируса распространяется крайне быстро.

Базыкин считает, что это можно объяснить тем, что индийский штамм легче передается от человека к человеку, или тем, что данный вариант эффективнее уходит от антител, из-за чего сильнее распространяется в переболевшей и вакцинированной популяции.

Схожего мнения придерживается и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Также сегодня директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве была обнаружена новая разновидности коронавируса, представляющую собой измененный индийский штамм. Сейчас изучается эффективность вакцины «Спутник V» в отношения нее.