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Собянин ревакцинировался, а людям до сих пор нельзя. Симоньян даже пожаловалась в Минздрав

Собянин хвастается, что после ревакцинации у него "зашкаливают" антитела. Обычным людям в процедуре везде отказывают

Фото: Скриншот // Маргарита Симоньян

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ревакцинировался ещё в мае 2021 года, сегодня в интервью телеканалу «Россия 1» он заявил, что теперь количество антител у него «зашкаливает»: «Небольшое недомогание было чуть-чуть [после ревакцинации]. Но зато теперь антитела просто зашкаливают».

Но, как пишет главный редактор провластного издания RT Маргарита Симоньян, обычным гражданам ревакцинация пока недоступна, хотя Минздрав уже рекомендовал привиться повторно всем, кто сделал это полгода назад или переболел более шести месяцев до прививки. 

«Дорогой Минздрав! (...) Где это можно сделать? Мне массово пишут, что людям везде отказывают. Не первый день и не первую неделю. Пожалуйста, сделайте с этим что-нибудь поскорее», — обращается к чиновникам г-жа Симоньян, приводя скриншоты личных сообщений от читателей.

При этом сама она ранее говорила, что уже ревакцинировалась в середине июня. Как пишет Симоньян, её включили в «экспериментальную группу». Впрочем, в этом случае непонятно, каким образом за несколько месяцев до этого ревакцинировались главы регионов, к примеру, сам Собянин или глава Коми Владимир Уйба, сделавший это ещё в феврале 2021 года (с тех пор он успел ещё и заболеть ковидом).

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