Глава Коми за год вакцинировался два раза, но все же госпитализирован с ковидом

Глава Коми Владимир Уйба заразился коронавирусом, несмотря на то что вакцинировался «Спутником V» ещё прошлым летом и ревакцинировался в феврале 2021 года. Об этом он сообщил сам в своем Instagram. Сейчас губернатор госпитализирован в одну из инфекционных больниц региона.

«Я все-таки заболел коронавирусом, нахожусь сейчас в палате в инфекционной больнице республиканской. Я привился "Спутником V" в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител и вот повторное заражение», — говорит Уйба в своем обращении к жителям. Он добавляет, что без вакцинации с его показателями болезнь могла бы протекать в «очень тяжелой форме».

Глава региона сообщил, что находится в удовлетворительном состоянии. Он пояснил, что болезнь ведет себя «непредсказуемо» и призвал всех прививаться, чтобы избежать тяжелых форм заболевания.

Ранее он рассказал, что был вынужден привиться второй раз, так как за полгода после первой прививки «Спутником V» в его организме закончились антитела.