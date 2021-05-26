"Вакцина страшнее вируса": россияне объяснили, почему не хотят прививаться от ковида

В республике Якутия за один день ввели и отменили обязательную вакцинацию от коронавируса, но осадок у людей остался.

Во вторник утром глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что к осени должно быть привито от коронавируса 60% взрослого населения России.

«Как действовать? Уверен, вы знаете. Это обеспечение доступности вакцин, удобный график прививочных пунктов, позитивная мотивация и всестороннее информирование населения, в том числе коммуникационные кампании, оперативное пресечение любой дезинформации», – заявил Мурашко.

Но сказать легко, а как сделать, если россияне упорно не доверяют вакцинам и не выстраиваются в длинные очереди к пунктам вакцинации? Правильно – надо их заставить! Причем желательно большими штрафами.

Именно об этом, похоже, подумали власти Якутии и объявили об обязательной вакцинации от коронавируса – правда, позже из сообщения пресс-службы правительства региона слово «обязательная» исчезло. Причем штрафовать планировали не каждого конкретного жителя, за всеми ведь не набегаешься, а на лбу у человека не написано – привит он или нет. Это вам не маска, где все ясно и понятно – или она есть и одета правильно, либо ее нет или одета она неправильно. Штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей в Якутии планировали работодателей, «не обеспечивших вакцинацию персонала».

«Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба», – заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Сообщалось, что в случае необоснованного отказа от вакцинирования сотрудника могут не допустить к работе. И уточнялось, что это касается «предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества».

Сказать, что после этого страна пережила шок – значит, не сказать ничего. Еще совсем недавно экс-президент Дмитрий Медведев только заикнулся о том, что обязательная вакцинация возможна, а тут уже целый регион под ней. И ведь если там все пройдет гладко, то скоро эту опцию введут по всей стране.

В Сети началось обсуждение новости. Какое-то неуверенно-осторожное.

«Реальность такова, что и 10% от всех людей добровольно не пойдёт на себе медицинские эксперименты ставить. А вот принудительно...» –со страхом смотрит в будущее читатель.

«Дайте людям хотя бы год самим увидеть безопасность применения вакцины. Доверия к власти у меня лично нет, также и к ее одобрению данной жижи, из-за чего вакцина кажется страшнее вируса», – объяснил свою точку зрения антипрививочник.