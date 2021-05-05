Яйца, деньги, печеньки: как россиян заманивают на пункты вакцинации

Власти изобретают все новые «плюшки», чтобы заставить людей сделать прививку от ковида. В США вообще в ход идут конопля и пиво.

Темпы вакцинации от коронавируса оставляют желать лучшего, причем во всем мире. Многие люди попросту боятся ставить на себе опыты и предпочитают выждать, наблюдая, как перенесут вакцинацию тем или иным препаратом их коллеги, друзья и родственники. Поэтому власти разных стран идут на все новые ухищрения, чтобы заставить граждан явиться на пункты вакцинации и поставить прививку. Российский и мировой опыт изучил Sobesednik.ru.

Пионером в попытке охватить вакциной от коронавируса как можно больше людей выступила Москва. Мэр столицы Сергей Собянин раньше других выступил с заявлением о том, что с 27 апреля привившиеся москвичи от 60-ти и старше могут получить подарочную карту на 1 000 рублей. Их выдают в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. По словам главы Москвы, потратить эти деньги можно в магазинах, аптеках, кафе у партнеров программы «Миллион призов».

Перед самой Пасхой Минздрав Хабаровского края пообещал поощрять пожилых жителей региона, отважившихся на прививку от ковида… аж десятком яиц! Словом, практически каждому уготованы свои «печеньки», только раздает их теперь не Виктория Нуланд и место действия не Украина.

«Плюшки» за вакцинацию выдают даже за океаном. Жителей американского штата Нью-Джерси за прививку от COVID-19 угощают бесплатным пивом. По сообщению ABC News, в акции Shot and a Beer («Получи пиво за укол») участвуют 13 баров и пивных. К участию допущены любые граждане в возрасте от 21 года, получившие первую дозу вакцины в мае.

Неправительственная организация DCMJ пошла еще дальше и организовала в центре Нью-Йорка раздачу самокруток. Как сообщает РИА Новости, акция называлась «Косяки за прививки», заключалась в бесплатной раздаче конопли и ставила целью подтолкнуть к вакцинации людей, которые никак не могут решиться сделать прививку. Впрочем, столь нетривиальный способ пропаганды вакцинации от коронавируса многие местные жители восприняли в штыки и призвали поискать другие методы убеждения.