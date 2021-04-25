Москвичам старше 60 лет заплатят 1000 рублей за первую прививку от COVID-19

С 27 апреля в Москве на пунктах вакцинации начнет работать программа стимулирования вакцинации пожилых людей, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Все граждане старше 60 лет будут иметь право на подарочную карту объемом в 1000 баллов, эквивалентную 1000 рублей, либо промокод на такую же сумму.

Использовать бонусы можно будет в магазинах, аптеках и кафе из числа партнеров программы «Миллион призов», использованной ранее на выборах. Все это актуально для приобретения товаров и услуг повседневного спроса.