Москвичам старше 60 лет заплатят 1000 рублей за первую прививку от COVID-19

С 27 апреля в Москве на пунктах вакцинации начнет работать программа стимулирования вакцинации пожилых людей, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Все граждане старше 60 лет будут иметь право на подарочную карту объемом в 1000 баллов, эквивалентную 1000 рублей, либо промокод на такую же сумму.
Использовать бонусы можно будет в магазинах, аптеках и кафе из числа партнеров программы «Миллион призов», использованной ранее на выборах. Все это актуально для приобретения товаров и услуг повседневного спроса.
Чтобы получить бонусы, пенсионеру придется зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Средства будут доступны уже после первой прививки от коронавируса.