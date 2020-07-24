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"Победить меня честно у вас не получится": Илью Яшина лишили избирательного права

Илье Яшину отказали в регистрации на довыборы в Мосгордуму. Он больше не сможет избираться из-за поддержки Навального

Фото: Скриншот // Илья Яшин

Главе муниципалитета района Красносельский Илье Яшину отказались зарегистрировать на довыборы в Мосгордуму из-за якобы связей с Фондом борьбы с коррупцией (объявлен «иноагент» и запрещен на территории России). Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Отказ мотивирован неким решением суда, которое «доказывает» связь Яшина со структурами Навального, хотя они никогда не работал в них и не получал от них материальную поддержку.

«Яшин не имеет отношения к ФБК или штабам Навального [организация запрещена на территории РФ]; он ни дня у нас не работал, — комментирует соратник Навального Леонид Волков. — Яшин не упоминается в решении "суда" по "экстремизму" ФБК, это решение "суда" не вступило в силу».

При этом сам Яшин говорит, что намерен обжаловать это решение избиркома в суде, хотя не надеется, будто это на что-то повлияет. Суд он намерен использовать как трибуну для освещения этой темы. Поддержку деятельности Алексея Навального он не скрывает: 

«Я прямо говорю: Алексей Навальный мой друг и союзник. Я считаю его честным и смелым человеком, настоящим патриотом России. Я действительно поддерживаю его деятельность и горжусь тем, что мы много лет помогали друг другу».

Глава муниципалитета объясняет, что в ближайшие годы в соответствии с недавно подписанным президентом Владимиром Путиным законом не сможет принимать участие в выборах любого уровня и даже переизбираться на свою нынешнюю позицию, хотя и намерен продолжать свою деятельность. 

В качестве причины снятия с выборов он называет боязнь конкуренции «Единой Россией», которую, по его мнению «народ ненавидит». Именно это он считает основной проблемой партии, а вовсе не его участие в довыборах в Мосгордуму:

«Это моя точка зрения и за эту точку зрения вы, черти рогатые, лишаете меня права участвовать в выборах. А ещё потому что знаете — победить меня честно в открытой конкуренции у вас не получится».

Яшин также добавляет, что разные люди не раз объясняли ему, что в случае, если он публично отречется от поддержки Навального, ему позволят участвовать в выборах, но соглашаться на это он не намерен: «Я не хочу встраиваться в вашу гнилую систему — я хочу её поменять», — говорит муниципальный депутат.

Ранее в регистрации также отказали бывшему главе московского штаба Навального Олегу Степанову.

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