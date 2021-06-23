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Мгновенное поражение легких: биолог раскрыла опасность индийского штамма COVID-19

Как заявила биолог, из-за "быстрой консолидации" поражение легких происходит гораздо быстрее, чем в начале 2020 года

Фото: Дмитрий Мальтера

Индийский штамм коронавируса опаснее других видов из-за высокой скорости поражения легких. Об этом рассказала «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Как заявила биолог, из-за «быстрой консолидации» легких их функция теперь падает гораздо быстрее, чем в начале прошлого года. «Пациент поступает в больницу с КТ-2 [вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии], завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», — уточнила Баранова. 

По словам профессора, клетки эпителия в легких обычно осуществляют газообмен — для этого альвеолы производят особую смесь полезных веществ, покрывающую легкие изнутри, но при COVID-19 клетки попросту отказываются ее производить.

Дальше, как пояснила доктор, клетки превращаются в фибробласты, то есть клетки соединительной ткани. После этого они уже больше не могут производить полезные вещества, кроме провоспалительных цитокинов и «других пакостей». 

Индийский штамм коронавируса B.1.617 был выявлен в Индии в октябре прошлого года, а затем стал распространяться по всему миру.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 89,3% новых заболевших от коронавируса выявлен опасный индийский штамм. По его словам, для противостояния ему число антител у человека должно быть почти вдвое больше, чем необходимо для защиты от уханьского варианта COVID-19.

Столичный мэр также ввел новые ограничения в Москве. С 22 июня начнет действовать запрет на проведение мероприятий численностью более 500 человек, а с 28 июня в заведения общепита буду пускать только вакцинированных граждан или по справке.

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