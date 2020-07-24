"За что хейтят Бероева?" В сети не понимают, почему набросились на актёра
Егор выступил про свободу выбора – делать прививку или нет, но нарвался на критику за жёлтую звезду
Во время вручения премии «ТЭФИ – Летопись Победы», которая прошла 21 июня в московском театре Et Cetera, актёр Егор Бероев выступил с речью в защиту граждан, не привитых от коронавируса.
Напомним, по указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 июня 2021 года посещение городских ресторанов и кафе будет запрещено гражданам, не прошедшим вакцинацию. Вместе с вакцинированными доступ в заведения общепита смогут получить владельцы антител или свежего ПЦР-теста с отрицательным результатом.
Таким нехитрым способом, как несложно догадаться, власти Москвы пытаются вынудить граждан привиться.
– Я хочу сказать сегодня о том, что меня волнует последние два дня, – сказал Бероев. – Я хочу вам сказать, что я не вакцинировался от коронавируса. Некоторые мои знакомые и даже друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной наших ссор и споров. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Знаете: моё тело – моё дело.
Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить?
Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора, даже если выбор вам не нравится, и вы желаете ему исключительно добра.
Я прошу вас, уважаемые друзья, коллеги, присутствующие здесь, не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, не допустите сегрегации общества на умных и глупых, людей с Синдромом Дауна и без, на белых и чёрных, привитых и не привитых. Это однажды уже было, и наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью.
Пропаганда не смогла это пропустить. По актёру проходятся прокремлёвские СМИ, пропагандисты сравнивают его с шутом, называют актёришкой. Но за что? За то, что человек имеет своё мнение, что пока ещё вроде бы не запрещено. И главное, судя по всему, это пока ещё мнение большинства. Хотя почему «пока». По всей видимости, многие из тех, кого все же обязали вакцинироваться, своего мнения не поменяли – это должно быть сугубо добровольно.
Большая часть критиков вменяет в вину Бероеву именно звезду, уходя от основного посыла и говоря о том, что он сравнил вакцинацию с Холокостом. Но вы можете прочитать полный текст выступления актёра выше – слова «холокост» он не произносил.
В сети, понятно, защитников у Егора хватает, но и критиков тоже достаточно.
«Зажравшийся актёришко», – сходу оскорбляет актёра россиянин в начале дискуссии.
«Почему же? Человек имеет право высказать свою гражданскую позицию. Хочет человек пусть прививается, но заставлять его участвовать в медицинском эксперименте незаконно», – спорят с первым комментатором.
«Ну а чего взять с артиста? Кто музыку заказывает, для тех и играет. Правда, непонятно зачем этот драматизм. Никто не требует: не хочешь прививаться – сиди на удалённой работе, заказывай еду и перестань контактировать с людьми как потенциально опасный заразитель», – человек, похоже, далёк от реальности, но решил выступить.
«Если человек сказал очевидную всем правду: что принудительная уравниловка и апартеид, по сути, начало тех же процессов что и в Германии начала 30-х, он уже ненормальный? Как быстро народ превращают в скот, который можно принудительно поголовно вакцинировать! Следующий этап – толпой на бойню. Ну да, непопулярны люди, призывающие к правде и ямному сознанию. Власти такие не нужны. А Егор молодец!» – поддержали Бероева.
«Заметил, что в основном все поддерживают Бероева. Тем более что он лишь озвучил прописные истины», – заметил россиянин.
«Бероев озвучил мнение большинства! Молодец, мужик!» – и снова слова поддержки.
«Это не экспромт, т.к. звезда вырезана и приколота к груди заранее. Это политическая акция, наверное, предполагалась как борьба за личные свободы. А получилось вопиющее кощунство. Бероев – это не про свободу и независимость. Это про пропаганду невежества и зла», – достаётся актёру.
«Я слышала мнение Егора Бериева и не нахожу его глупым. Наоборот даже! Человек говорит о свободе выбора и о том, что прививаться или нет – это дело добровольное! А у нас сейчас происходит дискриминация несогласных. Это нарушение конституционных прав и прав человека!» – продолжается дискуссия.
«Егор как честный человек, не побоялся показать, кто стоит за принудиловкой, и в чьих руках власть в России», – поддержал Бероева россиянин.
«Егор прав на 200%! Поддерживаю его!» – в завершении вновь читатель за Егора.
Теги: #вакцинация, #коронавирус, #бероев
Рубрика: Культура и ТВ