Вчера, в 22:35

"За что хейтят Бероева?" В сети не понимают, почему набросились на актёра

Егор выступил про свободу выбора – делать прививку или нет, но нарвался на критику за жёлтую звезду

Фото: Instagram

Во время вручения премии «ТЭФИ – Летопись Победы», которая прошла 21 июня в московском театре Et Cetera, актёр Егор Бероев выступил с речью в защиту граждан, не привитых от коронавируса.

Напомним, по указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 июня 2021 года посещение городских ресторанов и кафе будет запрещено гражданам, не прошедшим вакцинацию. Вместе с вакцинированными доступ в заведения общепита смогут получить владельцы антител или свежего ПЦР-теста с отрицательным результатом.

Таким нехитрым способом, как несложно догадаться, власти Москвы пытаются вынудить граждан привиться.

– Я хочу сказать сегодня о том, что меня волнует последние два дня, – сказал Бероев. – Я хочу вам сказать, что я не вакцинировался от коронавируса. Некоторые мои знакомые и даже друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной наших ссор и споров. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Знаете: моё тело – моё дело.

Ольга Будина: Я очень обрадовалась смелому поступку Егора Бероева
Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить?

Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора, даже если выбор вам не нравится, и вы желаете ему исключительно добра.

Я прошу вас, уважаемые друзья, коллеги, присутствующие здесь, не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, не допустите сегрегации общества на умных и глупых, людей с Синдромом Дауна и без, на белых и чёрных, привитых и не привитых. Это однажды уже было, и наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью.

Пропаганда не смогла это пропустить. По актёру проходятся прокремлёвские СМИ, пропагандисты сравнивают его с шутом, называют актёришкой. Но за что? За то, что человек имеет своё мнение, что пока ещё вроде бы не запрещено. И главное, судя по всему, это пока ещё мнение большинства. Хотя почему «пока». По всей видимости, многие из тех, кого все же обязали вакцинироваться, своего мнения не поменяли – это должно быть сугубо добровольно.

Большая часть критиков вменяет в вину Бероеву именно звезду, уходя от основного посыла и говоря о том, что он сравнил вакцинацию с Холокостом. Но вы можете прочитать полный текст выступления актёра выше – слова «холокост» он не произносил.

В сети, понятно, защитников у Егора хватает, но и критиков тоже достаточно.

«Зажравшийся актёришко», – сходу оскорбляет актёра россиянин в начале дискуссии.

«Почему же? Человек имеет право высказать свою гражданскую позицию. Хочет человек пусть прививается, но заставлять его участвовать в медицинском эксперименте незаконно», – спорят с первым комментатором.

«Ну а чего взять с артиста? Кто музыку заказывает, для тех и играет. Правда, непонятно зачем этот драматизм. Никто не требует: не хочешь прививаться – сиди на удалённой работе, заказывай еду и перестань контактировать с людьми как потенциально опасный заразитель», – человек, похоже, далёк от реальности, но решил выступить.

"Игра без правил": эксперты раскритиковали хаотичные отмены концертов в России

«Если человек сказал очевидную всем правду: что принудительная уравниловка и апартеид, по сути, начало тех же процессов что и в Германии начала 30-х, он уже ненормальный? Как быстро народ превращают в скот, который можно принудительно поголовно вакцинировать! Следующий этап – толпой на бойню. Ну да, непопулярны люди, призывающие к правде и ямному сознанию. Власти такие не нужны. А Егор молодец!» – поддержали Бероева.

«Заметил, что в основном все поддерживают Бероева. Тем более что он лишь озвучил прописные истины», – заметил россиянин.

«Бероев озвучил мнение большинства! Молодец, мужик!» – и снова слова поддержки.

«Это не экспромт, т.к. звезда вырезана и приколота к груди заранее. Это политическая акция, наверное, предполагалась как борьба за личные свободы. А получилось вопиющее кощунство. Бероев – это не про свободу и независимость. Это про пропаганду невежества и зла», – достаётся актёру.

«Я слышала мнение Егора Бериева и не нахожу его глупым. Наоборот даже! Человек говорит о свободе выбора и о том, что прививаться или нет – это дело добровольное! А у нас сейчас происходит дискриминация несогласных. Это нарушение конституционных прав и прав человека!» – продолжается дискуссия.

«Егор как честный человек, не побоялся показать, кто стоит за принудиловкой, и в чьих руках власть в России», – поддержал Бероева россиянин.

«Егор прав на 200%! Поддерживаю его!» – в завершении вновь читатель за Егора.

Персона
Культура и ТВ 2 недели назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 7 часов назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Общество 1 день назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 2 дня назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 2 дня назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 5 дней назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Шоу-бизнес 50 минут назад

Анна Калашникова: Лера Фрост пиарится на личной трагедии Бородиной

Туризм 3 часа назад

"Прощай немытый Краснодар, все – в Турцию": в сети иронизируют над закрытием южных курортов для непривитых

Культура и ТВ 4 часа назад

"Игра без правил": эксперты раскритиковали хаотичные отмены концертов в России

Спорт 5 часов назад

Газзаев о работе Черчесова в Госдуме: Это решение он может принять сам

Туризм 7 часов назад

Туроператоры: Купившие билеты на Кубань непривитые туристы будут платить штрафы

Шоу-бизнес 9 часов назад

Мария Максакова: Скандал на съемках шоу Малахова – коммерческая история

Культура и ТВ 9 часов назад

Ольга Будина: Я очень обрадовалась смелому поступку Егора Бероева

Туризм 10 часов назад

Непривитых россиян с 1 августа перестанут пускать на курорты Краснодарского края

Спорт 14 часов назад

Участники плей-офф Евро-2020 по футболу: за кого болеть после выбывания сборной России

Спорт 14 часов назад

Сафонов – будущее: два поворотных события за два дня жизни голкипера-дебютанта

Туризм 17 часов назад

Где в Крыму отдохнуть без толпы отпускников? Советы эксперта

Шоу-бизнес 1 день назад

Певица обвинила мемного журналиста Дмитрия Гордона в сексизме

Спорт 1 день назад

Экс-тренер сборной: Черчесов уйдет, посредственные игроки останутся

Спорт 1 день назад

Рожденная мужчиной штангистка примет участие в Олимпиаде. Тяжелоатлеты из РФ недоумевают

Культура и ТВ 1 день назад

Молодая жена Петросяна демонстрирует "бабкины" купальники

Шоу-бизнес 1 день назад

Ольга Кормухина: Нельзя петь "Кукушку" с голой задницей!

Культура и ТВ 1 день назад

Николь Кузнецова: "У меня рак!"

Шоу-бизнес 1 день назад

Невеста Краско скрывает молодого любовника

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика