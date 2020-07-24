"За что хейтят Бероева?" В сети не понимают, почему набросились на актёра

Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить?

Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора, даже если выбор вам не нравится, и вы желаете ему исключительно добра.

Я прошу вас, уважаемые друзья, коллеги, присутствующие здесь, не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, не допустите сегрегации общества на умных и глупых, людей с Синдромом Дауна и без, на белых и чёрных, привитых и не привитых. Это однажды уже было, и наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью.

Пропаганда не смогла это пропустить. По актёру проходятся прокремлёвские СМИ, пропагандисты сравнивают его с шутом, называют актёришкой. Но за что? За то, что человек имеет своё мнение, что пока ещё вроде бы не запрещено. И главное, судя по всему, это пока ещё мнение большинства. Хотя почему «пока». По всей видимости, многие из тех, кого все же обязали вакцинироваться, своего мнения не поменяли – это должно быть сугубо добровольно.

Большая часть критиков вменяет в вину Бероеву именно звезду, уходя от основного посыла и говоря о том, что он сравнил вакцинацию с Холокостом. Но вы можете прочитать полный текст выступления актёра выше – слова «холокост» он не произносил.

В сети, понятно, защитников у Егора хватает, но и критиков тоже достаточно.

«Зажравшийся актёришко», – сходу оскорбляет актёра россиянин в начале дискуссии.

«Почему же? Человек имеет право высказать свою гражданскую позицию. Хочет человек пусть прививается, но заставлять его участвовать в медицинском эксперименте незаконно», – спорят с первым комментатором.

«Ну а чего взять с артиста? Кто музыку заказывает, для тех и играет. Правда, непонятно зачем этот драматизм. Никто не требует: не хочешь прививаться – сиди на удалённой работе, заказывай еду и перестань контактировать с людьми как потенциально опасный заразитель», – человек, похоже, далёк от реальности, но решил выступить.