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"Игра без правил": эксперты раскритиковали хаотичные отмены концертов в России

Организаторы, артисты и зрители до последнего момента не знают, разрешат им проводить мероприятие или нет

Фото: Галина Барбиер/Global Look Press

В России веерно отменяют концерты. Организаторы, артисты и зрители до последнего момента не знают, разрешат им проводить мероприятие или нет. Отмена часто «прилетает» в самый последний момент, когда музыканты и зрители уже находятся в пути на площадку.

Опрошенные Sobesednik.Ru эксперты согласились, что в индустрии опять начался хаос, и выразили сомнение, что такой подход оправдан.

– Видно, что заранее продуманного плана нет, – сказал Sobesednik.Ru главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. – Ограничения устанавливаются впопыхах, нервно, без каких-то особых оснований. То 5000 зрителей, то 1000, то 500.

Но главная проблема – не продумываются последствия принятия решений, хотя вроде бы продиктовываются какими-то обстоятельствами. В терминологии разнобой, особенно мне понравилось в пресс-релизе Собянина появление нового термина «гуляльные мероприятия».

Сейчас, в пандемию, решения все же должны основываться на официальных, заранее опубликованных предписаниях санитарных и медицинских органов. Например, не доказано, что мероприятия на открытом воздухе представляют большую или меньшую опасность, чем в закрытых залах.

До сих пор непонятно и то, как влияет рассадка: театральная или танцполы – что хуже? Тем более на второй год пандемии, когда вроде уже должны быть проведены обширные исследования. Но пока по-прежнему каждый чиновник принимает решение просто исходя из своего представления о том, насколько те или иные мероприятия опасны.

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– Любые действия должны носить последовательный характер, – вторит ему промоутер Илья Островский, который год назад организовал первый после локдауна рок-концерт для зрителей в автомобилях.

– Если есть объективная реальность, которая говорит о том, что проведение массовых мероприятий, неважно, на открытом воздухе или в закрытых помещениях, опасна и связана с возможностью заражения и возможной смертью людей, то, однозначно, все мероприятия нужно отменять.

В Европе это происходило так, чтобы всем было понятно, по каким правилам мы играем без сложных сумбурных схем: сегодня мы разрешим такое количество людей, завтра другое, но с тестом, послезавтра без теста. И это должно касаться не только концертной индустрии, но и любых массовых мероприятий, которые связаны со скоплением больших масс людей.

Если доказано, что при скоплении людей заражение происходит более активно, нужно запрещать все, что с этим связано: и спортивные события, и, возможно, вводить какие-то ограничения на транспорте, даже по паркам люди ходят и точно так же друг с другом коммуницируют.

На мой взгляд, даже то, что происходило в прошлом году, было более правильно и последовательно, как бы это странно из моих уст ни звучало. Потому что ввели полный локдаун, всем было понятно, что всё запрещено, все находились в равном положении. Да, для меня как для представителя индустрии это был сильный удар, но, по крайней мере, я хоть как-то мог планировать свои действия.

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