"Игра без правил": эксперты раскритиковали хаотичные отмены концертов в России

В России веерно отменяют концерты. Организаторы, артисты и зрители до последнего момента не знают, разрешат им проводить мероприятие или нет. Отмена часто «прилетает» в самый последний момент, когда музыканты и зрители уже находятся в пути на площадку.

Опрошенные Sobesednik.Ru эксперты согласились, что в индустрии опять начался хаос, и выразили сомнение, что такой подход оправдан.

– Видно, что заранее продуманного плана нет, – сказал Sobesednik.Ru главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. – Ограничения устанавливаются впопыхах, нервно, без каких-то особых оснований. То 5000 зрителей, то 1000, то 500.

Но главная проблема – не продумываются последствия принятия решений, хотя вроде бы продиктовываются какими-то обстоятельствами. В терминологии разнобой, особенно мне понравилось в пресс-релизе Собянина появление нового термина «гуляльные мероприятия».

Сейчас, в пандемию, решения все же должны основываться на официальных, заранее опубликованных предписаниях санитарных и медицинских органов. Например, не доказано, что мероприятия на открытом воздухе представляют большую или меньшую опасность, чем в закрытых залах.

До сих пор непонятно и то, как влияет рассадка: театральная или танцполы – что хуже? Тем более на второй год пандемии, когда вроде уже должны быть проведены обширные исследования. Но пока по-прежнему каждый чиновник принимает решение просто исходя из своего представления о том, насколько те или иные мероприятия опасны.