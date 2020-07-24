Баканов Константин
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Фестиваль "Дикая мята" отменили за считанные часы до открытия

Об отмене своего фестиваля сами организаторы "Дикой мяты" узнали в ночь на пятницу, 18 июня, около полуночи

Об отмене своего фестиваля сами организаторы «Дикой мяты» узнали в ночь на пятницу, 18 июня, около полуночи. Пресс-атташе фестиваля связалась с корреспондентом Sobesednik.ru и попросила распространить об этом информацию, уточнив: «Позвонили полчаса назад и сказали».

Ранее организаторы «Дикой мяты», как и в случае с «Нашествием», вынуждены были сообщить публике о том, что вход будет осуществляться строго по справкам с отрицательным тестом на коронавирус или с сертификатом о вакцинации от ковида. Теперь фестиваль отменили вовсе. Разочарование тех, кто не успеет получить информацию об отмене, может быть большим. О порядке возврата приобретенных билетов пока не сообщалось.

«Дикая мята» за последние годы стала одним из самых профессиональных фестивалей оупен-эйров в России. Он должен был пройти на своём привычном месте близ деревни Бунырево Тульской области (рядом с городом Алексин). Предполагались выступления Гарика Сукачева, группы «Кино» (восстановленной сыном Виктора Цоя), Ивана Дорна, Билли Новика, групп Tequilajazzz, Mgzavrebi, Green Grey, «Кирпичи», «Сансара», «АукцЫон», Манижи.

В числе отмененных фестивалей в России уже значатся «Нашествие», «Усадьба Jazz» (Московская область), «Боль» (Москва), Бушуевский, Ильменский и Бажовский фестивали (Челябинская область), «Ночь в Дивногорье», «На Троицу», «Лето в Кольцовском сквере» (Воронежская область), фестиваль барокко (Подмоклов), «Сабантуй-2021» (Екатеринбург), фестиваль фейерверков «Звездопад» (Смоленск), «Тун пайрам» (Хакассия), «Ассоциации» (Царское Село).

Организаторы еще одного крупного фестиваля «Летчик-фест» (6-8 августа) пока не сообщали о его отмене или переносе. Пресс-служба фестиваля оперативно не ответила на запрос Sobesednik.ru.

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