Стала известна причина отмены рок-фестиваля "Нашествие" в 2021 году

Организаторы крупнейшего рок-фестиваля России получили «черную метку» от областного Роспотребнадзора.

– Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор по Московской области вынес решение о невозможности проведения «Нашествия» в июле-августе 2021 года, – сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Незадолго до этого решения организаторы «Нашествия» объявили о том, что будут пропускать на поле зрителей либо по свидетельству о вакцинации, либо по свежему тесту ПЦР. Часть публики приняла эти требования в штыки, на оргкомитет посыпались проклятия.

Нельзя исключать, что на решение отменить фестиваль (уже второй год подряд) повлияла и такая реакция: публика продемонстрировала полный пофигизм по отношению к эпидемиологической ситуации, которая вновь стала обостряться.

Именно рост заболеваемости ковидом в Московском регионе стал поводом отменить фестиваль, новое поле которого под Серпуховым уже начали готовить к приему артистов и зрителей. Организаторы восприняли решение Роспотребнадзора с сожалением, но с пониманием.