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Ольга Будина: Я очень обрадовалась смелому поступку Егора Бероева

Актриса вступилась за коллегу, который пришел на церемонию вручения «ТЭФИ» с желтой звездой Давида, протестуя против дискриминации непривитых от ковида.

Ольга Будина

– Сегодня я проснулся в мире, где стало опознавательным знаком: гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос, как мы, потомки победителей, могли это допустить? – задал вопрос Бероев на вручении премии "ТЭФИ", и зал ему зааплодировал.

Накануне «ТЭФИ» официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал неизбежным ограничение прав людей, незащищенных от ковида. “Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит, люди без иммунитета и без прививки не могут работать на всех участках – это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих”, - заявил Песков.

Своим поступком Бероев вызвал противоречивую реакцию — и горячую поддержку, и шквал критики. В интервью Sobesednik.ru актриса Ольга Будина поддержала позицию коллеги.

– Если мы живем в демократическом государстве, в котором у каждого есть права и свободы, то мы должны уважать право выбора друг друга, - сказала нам актриса. - И сегрегация по принципу привитый/непривитый в таком государстве невозможна. Для того, чтобы понять, что происходит, достаточно послушать речи людей, которые были в свое время в концлагерях, либо в еврейских гетто. Они очень внятно рассказывают, с чего все начиналось: сначала евреям нельзя было сидеть на одной скамейке с другими, потом им было нельзя ходить в тот или иной магазин, и все это закончилось очень печально. Вот мне кажется, мы начинаем двигаться по этому пути, и совершенно удивительно, что это делают люди, которые в общем-то не наделены такими полномочиями, потому что право на жизнь, право на здоровье, право на семью даны нам по факту нашего бытия, по праву нашего рождения, и эти права никто не может взять и отобрать у нас. Мы вправе решать, прививаться или не прививаться – это право выбора и это свобода человека, гарантированная нашей конституцией, поэтому я поддерживаю позицию Егора Бероева.

С Егором Бероевым мы вместе снимались в фильме «Железнодорожный романс» (2002), с тех пор не виделись. Но я очень обрадовалась его смелому и мужественному поступку. Егор выразил то, что может произойти, тем более это было 22 июня - в день 80-летия печальной даты. Он наглядно продемонстрировал, что начиналось все как бы невинно – никто никого не убивал. Просто почему-то одни были немножко чище, чем другие. И эта разница стала расти, и довольно быстро все закончилось трагедией. Я абсолютно согласна с Егором, что наши предки заплатили уже высокую цену, чтобы у нас больше никогда не было разделения на белых и черных.

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