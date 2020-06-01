Собянин пригрозил россиянам новым локдауном, если все не привьются

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире федерального телевидения заявил, что ношение масок и соблюдение дистанции — лишь временные меры в борьбе с ковидом. По его словам, cтолица победила «уханьский» штамм коронавируса, однако новая разновидность болезни снова повергла столицу в пандемию.

«Мы победили "уханьский" вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто, ну, максимум 5%. И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль», — передает слова градоначальника РИА Новости.

Однако с появлением «индийского» штамма антител, выработанных у переболевших «уханьским» вариантом, стало не хватать. Теперь единственное, что может спасти страну от жесткого локдауна, — всеобщая вакцинация. «Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал (...) Для того, чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун», — заявил Собянин.

Напомним, что накануне стало известно о появлении в России новой, возможно, более устойчивой к антителам мутации «индийского» штамма ковида или «дельты» — «дельты-плюс». Впрочем, даже если догадки ученых подтвердятся и вакцины будут не столь эффективны против неё, они точно снизят вероятность заболевания и, вероятно, исключат возможность тяжелого протекания болезни.