Собянин пригрозил россиянам новым локдауном, если все не привьются
Собянин заявил, что Москва бы уже победила ковид, если бы не "индийский" штамм. Теперь либо локдаун, либо прививка
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире федерального телевидения заявил, что ношение масок и соблюдение дистанции — лишь временные меры в борьбе с ковидом. По его словам, cтолица победила «уханьский» штамм коронавируса, однако новая разновидность болезни снова повергла столицу в пандемию.
«Мы победили "уханьский" вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто, ну, максимум 5%. И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль», — передает слова градоначальника РИА Новости.
Однако с появлением «индийского» штамма антител, выработанных у переболевших «уханьским» вариантом, стало не хватать. Теперь единственное, что может спасти страну от жесткого локдауна, — всеобщая вакцинация. «Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал (...) Для того, чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун», — заявил Собянин.
Напомним, что накануне стало известно о появлении в России новой, возможно, более устойчивой к антителам мутации «индийского» штамма ковида или «дельты» — «дельты-плюс». Впрочем, даже если догадки ученых подтвердятся и вакцины будут не столь эффективны против неё, они точно снизят вероятность заболевания и, вероятно, исключат возможность тяжелого протекания болезни.