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В России нашли новую мутацию ковида. Она может быть устойчива к вакцинам

В России зафиксировали первый случай заражения мутацией "индийского" штамма "дельта-плюс". Вакцина может быть ей нипочем

Фото: Global Look Press

На территории России был зафиксирован первый случай заражения мутацией «индийского» штамма коронавируса, которая носит название «дельта-плюс». До этого «индийский» штамм, или «дельта», стал самым распространенным в стране, а возможно, и в мире.

Об обнаружении новой мутации «Фонтанке» сообщила замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко. Она уточняет, что вирус пока плохо исследован и его свойства остаются неизвестными. «Случай единственный и, скорее всего завозной, — говорит эксперт. — По клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант "дельта-плюс", пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы».

Она также отмечает, что вирус уже был зафиксирован в ряде других стран, а подобные мутации фиксировались учеными в бразильском и южноафриканском вариантах болезни.

Ранее Sobesednik.ru писал, что, по мнению профессора Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, мутация «дельта-плюс», если она будет похожа на южноафриканскую, может стать намного более устойчивой к вакцинам. Она поясняла, что такая мутация в мутации из ЮАР «может уходить из-под действия коктейля антител, а также вакцинных и сывороточных антител».

Новый штамм вызвал озабоченность и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там разделяют опасения профессора Барановой относительно того, что мутация может оказаться опасной для уже привившихся людей. Вместе с тем отмечается, что даже в этом случае вакцинация, вероятно, позволит исключить тяжелое протекание болезни.

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