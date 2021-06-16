"Вирус — как рэкетир": Ученые нашли два новых штамма ковида не слабее индийского

В мире уже зафиксировано как минимум две пока редкие разновидности коронавируса, которые, возможно, даже превосходят захвативший Россию «индийский» штамм: один из них является его более устойчивой мутацией, а другой, «достаточно ужасный», берет свое начало в Перу. Об этом в интервью Lenta.ru рассказала профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Первый вирус известен как «дельта-плюс», когда обычный «индийский» штамм называют просто «дельта». По словам эксперта, в Индии о его обнаружении уже сообщили официально, но, судя по всему, мутировал он в Европе, а уже оттуда добрался до Индии. Подобную мутацию можно наблюдать и в южноафриканском варианте коронавируса:

«А чем был опасен южноафриканский штамм? Тем, что при помощи этой мутации он может уходить из-под действия коктейля антител, а также вакцинных и сывороточных антител. То есть мутация плохо подвергается вакцинному контролю», — поясняет биолог.

При этом она заверяет, что до России штамм «дельта-плюс» пока совершенно точно не добрался, а его свойства, в том числе инфекционность, к настоящему моменту плохо изучены.

На «индийском» штамме и его разновидностях, впрочем, мутации коронавируса не закончатся, уверена г-жа Баранова:

«Вирус — как рэкетир: устанавливает все больший и больший процент «откупа» для организма, все больше от него требует. Вслед за индийским вариантом появятся и другие».

По её словам, «достаточно ужасная» разновидность болезни уже была зафиксирована в Перу, которая мало чем уступает «индийскому» штамму. При этом четких ответов на возникающий вопрос, нужны ли теперь людям колоть разные вакцины от различных штаммов, у ученого ответов пока нет.

Одновременно говорить о том, что человечество научилось лечить коронавирус, нельзя. Эксперт сравнивает этот процесс с созданием лекарства от ВИЧ и гепатита C — на это потребовалось порядка 20 лет.