ВОЗ: Индийским штамм коронавируса "Дельта" в два раза опаснее и быстрее обычного

Индийский штамм коронавируса «Дельта» в два раза быстрее передается от больных организмов здоровым по сравнению с первым вариантом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом, как передает ТАСС, рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По словам сотрудника ВОЗ, этот штамм передается в два раза легче, чем первоначальный вирус, и поэтому «один человек может заразить не двух, а четырех, шестерых и даже восьмерых». Она отметила, что сейчас фиксируют значительно больше случаев, когда заболевают все члены семьи, чем в начале пандемии.

«Учитывая скорость, с которой распространяется "Дельта", обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире», – предупредила она.

По мнению Сваминатан, большинство вакцин, применяемых во всем мире, являются эффективными, по крайней мере для предотвращения тяжелого протекания болезни.

Специалист также рассказала про опасность коронавируса «Дельта плюс». Она считает, что этот штамм обладает мутацией, которая потенциально может повлиять на эффективность воздействия антител на вирус, и возможно он «становится более смертоносным». При этом Сваминатан отметила, что есть и хорошая новость – она заключается в том, что в мире пока выявлено всего несколько десятков случаев заражения.