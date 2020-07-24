ВОЗ: Дети и подростки легче переносят ковид, поэтому их вакцинация не так срочна

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от COVID-19 детей и подростков. Об этом говорится на сайте ВОЗ.

«Дети и подростки, как правило, легче переносят заболевание по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их вакцинация менее срочная, чем прививание пожилых лиц, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», — говорится в документе.

В нем отмечается, что необходимы дополнительные данные по использованию различных вакцин против коронавируса среди детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации среди младших возрастных групп.

Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что вакцина Pfizer/BionTech подходит для использования лицами в возрасте от 12 лет и старше. В то же время детям 12-15 лет из группы высокого риска может быть предложена вакцина наряду с другими приоритетными группами.

В обновленном документе также говорится, что испытания вакцины для детей продолжаются, и ВОЗ обновит свои рекомендации, когда фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребуют изменения политики.

«Детям важно продолжать получать рекомендованные детские вакцины», — добавили в ВОЗ.