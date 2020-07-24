Сегодня, в 8:53

ВОЗ: Дети и подростки легче переносят ковид, поэтому их вакцинация не так срочна

Эксперты также пришли к выводу, что вакцина Pfizer и BionTech подходит для использования от 12 лет и старше

Фото: Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от COVID-19 детей и подростков. Об этом говорится на сайте ВОЗ. 

«Дети и подростки, как правило, легче переносят заболевание по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их вакцинация менее срочная, чем прививание пожилых лиц, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», — говорится в документе.

В нем отмечается, что необходимы дополнительные данные по использованию различных вакцин против коронавируса среди детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации среди младших возрастных групп.

Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что вакцина Pfizer/BionTech подходит для использования лицами в возрасте от 12 лет и старше. В то же время детям 12-15 лет из группы высокого риска может быть предложена вакцина наряду с другими приоритетными группами.

В обновленном документе также говорится, что испытания вакцины для детей продолжаются, и ВОЗ обновит свои рекомендации, когда фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребуют изменения политики.

«Детям важно продолжать получать рекомендованные детские вакцины», — добавили в ВОЗ. 

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 18 часов назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 1 день назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 2 дня назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 5 дней назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 5 дней назад

"Восемь лет сражаюсь с властью Курска": 90-летняя труженица тыла обратилась к Путину

Общество 1 минуту назад

Собянин разрешил общепит в отелях и летние веранды. Детям больше не нужны тесты

Общество 33 минуты назад

Курьеры в Москве теперь тоже обязаны прививаться от коронавируса

Общество 1 час назад

В тюрьму за лайк? Эксперт рассказал, что нельзя делать и говорить в соцсетях

Политика 1 час назад

Главное к 24 июня: угроза Киркорова, самые дорогие выборы, "разрыв" в Беларуси

Общество 3 часа назад

И 15 лет мало. Разоблаченной непроверяемыми уликами Цуркан добавили срок

Политика 8 часов назад

Привычка убивать: как в СССР травили неугодных и как это делают сейчас в России

Общество 9 часов назад

Роман Вильфанд: На следующей неделе жара может спасть. Но – лишь на 1-2 градуса

Общество 10 часов назад

Андрей Пивоваров: Сейчас в камеру должен войти следователь и освободить меня

Общество 11 часов назад

Марии Алехиной из Pussy Riot и ее соратникам назначили по 15 суток

Общество 13 часов назад

Первые Covid Free-зоны в ресторанах: посещаемость резко упала, большинство гостей разворачивают

Общество 13 часов назад

«Не вышло кинуть родственников по-тихому»: в сети обсуждают иск в ЕСПЧ со стороны близких жертв катастрофы с Ту-154 в 2016 году

Политика 14 часов назад

«Едро» чувствует крах на выборах»: в сети оценили наезд Роскомнадзора на сайт «Умное голосование»

Политика 15 часов назад

Марии Алехиной не дали сделать прививку

Политика 15 часов назад

"Путин боится ответственности": россияне винят Кремль в "новом локдауне"

Общество 16 часов назад

"Чёрный лебедь" для Кремля: Гращенков рассказал о больших рисках для власти

Общество 16 часов назад

"Началось, дальше – остальная Россия": общество бурно отреагировало на новый локдаун в Бурятии

Политика 17 часов назад

Экстремизм без "коктейля Молотова"

Политика 18 часов назад

Британия отрицает, что в её эсминец стреляли и что он зашел в российские воды

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика