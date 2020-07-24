Россияне требуют объяснить, как число переболевших вдруг увеличилось вдвое

Замглавы Минцифры Олег Качанов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ведомство намерено уже к 30 июня обеспечить QR-кодами порядка девяти миллионов россиян, которые переболели коронавирусом. Такая услуга должна появиться на сайте «Госуслуги».

«Мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти миллионов записей таких есть, мы [QR-коды] получим», — сказал заместитель министра, сославшись на данные Минздрава.

При этом по официальным данным, которые ежедневно обновляет сайт оперативного штаба при правительстве «Стопкоронавирус.рф» (он использует статистику Роспотребнадзора), в России за всё время выявлено всего лишь 5,4 миллиона заболевших, а выздоровели и того меньше — 4,9 миллиона, то есть почти в два раза меньше, чем утверждает Минцифры. По этой статистике от ковида умерли 132 тысяч человек.

Столь радикальное расхождение официальной статистики с числом переболевших по данным Минцифры вызвало среди пользователей Сети недоумение. Многие выразили уверенность, что официальным цифрам, предоставляемым государством после такого верить категорически нельзя. Один из комментаторов в Twitter оценил выступление замглавы Минцифры словам «неловко получилось».

Однако есть и те, кто воспринял эти сведения без иронии, потребовав от властей объяснений: «Нужны пояснения, почему такая разница», — пишет в своем Telegram сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.