От Собянина потребовали купить хотя бы один аппарат КТ на всех заключенных Москвы

Член Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева обратилась с открытым письмом к мэру Москвы Сергею Собянину. Она пишет, что спустя почти полтора года пандемии коронавируса на все места лишения свободы, расположенные в Москве, нет ни одного аппарата КТ, необходимого для диагностирования ковида и поражения легких. Его нет даже в больнице при СИЗО «Матросская тишина», куда свозят всех заключенных столицы на лечение.

Г-жа Меркачева пишет, что необходимость наличия хотя бы одного аппарата КТ была очевидна правозащитникам ещё до пандемии:

«И вот пришёл короновирус, мы (правозащитники, тюремные медики, заключённые и их родственники) все были совершено уверены — вот теперь-то аппарат КТ обязательно появится. Но снова нет!» — возмущена член ОНК.

По её словам, сейчас заключенных лишь в крайних случаях вывозят в гражданские больницы, где КТ есть, но это делают по согласованию с городским депздравом под конвоем, на что уходит много времени, которое может стоить заключенным жизни. В остальных случая тюремные медики обходятся рентгеном легких, «как в старые-давние времена, когда и ковида-то не было».

Член президентского СПЧ пишет, что её собеседники в тюремных больницах не раз говорили, что если аппарат КТ не могут купить городские власти, то можно обратиться к международным организациям, что она и сделала: «И знаете, что мне ответили: “Мы готовы [предоставить аппарат], но вот только нужно официальное письмо от властей. А они не сделают. Они не признают, что нуждаются в чём-то и не могут приобрести. Так уже было не раз...».

Просить помощи у тех, кто готов её оказать в ситуации резкой необходимости Меркачева считает «не зазорным» и призывает чиновников из мэрии сделать это, либо найти его своими силами:

«Господин Собянин, может, изыщите всё-таки возможность для приобретения КТ? Одного. На всех заключённых».

Не только в России места лишения свободы, где условия часто не позволяют обеспечить необходимый уровень изоляции, стали очагами распространения коронавируса. При этом зачастую тюремная медицина не в состоянии оказать должный уровень ухода за больными. Среди тех, кто переболел ковидом в московских СИЗО были, например, экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов. В тяжелой форме переболел ковидом в СИЗО и ранее занимавший пост замглавы ФСИН Валерий Максименко.