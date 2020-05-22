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Михалков ответил всем критикам, вспомнив "план Даллеса", и наехал на Генпрокуратуру

Общество
20:27, 22 мая 2020

Никита Михалков // Скриншот из Youtube
Никита Михалков // Скриншот из Youtube

Режиссер Никита Михалков опубликовал в YouTube новый выпуск программы «Бесогон». В нем он снова под нагнетающую обстановку музыку рассказал о чипировании от Билла Гейтса, недостоверности сведений ВОЗ, мировом правительстве, «плане Даллеса», раскритиковал всех, кто негативно отозвался о его предыдущей передаче, а также прошелся по Герману Грефу, советнику президента Дмитрию Пескову и главному редактору «Московского Комсомольца» Павлу Гусеву. 

Одним из главных аргументов Михалкова стало то, что его последний выпуск посмотрели семь миллионов человек и лайков там оказалось намного больше, чем дизлайков.

Также он привел в подтверждение своих сведений о «Событии 201» (учения по борьбе с эпидемиями, — прим. Sobesednik.ru) конспирологический репортаж «Первого канал» от 4 февраля, в котором также утверждается, что американские ученые знали о появлении коронавируса до его появления (на самом деле в оригинале не говорится о COVID-19, — прим. Sobesednik.ru).

Режиссер подробно ответил и Владимиру Познеру, написавшему ему личное письмо, приведя цитаты из него и припомнив журналисту работу на советский режим, неоднократно обвинив его во лжи.

Отдельно Михалков выделил Павла Гусева, который ранее прокомментировал его ролик, заявив, что не смотрит подобное, так как это предназначено для «быдляка» и призвал Генпрокуратуру обратить на передачу внимание: «Паш, ты *** [обалдел] что ли? Ты с ума сошел? Ты вот так всерьез можешь назвать более 7 миллионов человек быдляком только за то, что они смотрят нашу программу?» При этом режиссер подчеркнул, что является соседом Гусева и сравнил его реакцию с «доносом на соседа» 1937 года. 

Кроме того, он раскритиковал заявление Генпрокуратуры, признавшей данные о чипировании фейком: «Это все равно что при советской власти Генеральная прокуратура СССР выпустила постановление об отмене Бога в связи с тем, что это не подтвердил ни ЦК КПСС, ни Верховный совет, ни правительство. Поэтому запретить Библию продавать и закрыть церкви. Вот это приблизительно такое», — уверен Михалков.

Отметим, что ролик может быть удален с YouTube в соответствии с новыми правилами Google, о которых ранее писал Sobesednik.ru.

Вот полный выпуск передачи:

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Михалков

Рубрика: Общество

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