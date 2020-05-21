YouTube будет блокировать каналы, сомневающиеся в рекомендациях ВОЗ и минздравов

Международный видеохостинг YouTube опубликовал новые правила для блогеров, по которым им запрещается публиковать в своих роликах ряд заведомо ложных сведений о коронавирусе. За первое нарушение будет удален ролик, дальше начнут высылать предупреждения. Канал, набравший три предупреждения, будет заблокирован.
Что YouTube считает фейками о коронавирусе:
- его не существует;
- от него никто не умирает;
- вакцина от него уже есть;
- призывы лечиться без помощи врачей молитвами или народными средствами;
- коронавирус не заразен и не является вирусом;
- он не действует в каких-то климатических зонах или на отдельные расы/группы лиц;
- он вызван излучением 5G.
Главное - это масштаб pic.twitter.com/rb3Vrm9KVI— Поток гниения (@RIGBY_RUT) May 21, 2020
Кроме того, сервис предупреждает, что к числу ложных сведений относятся также и «сообщения, в которых под сомнение ставятся рекомендации ВОЗ и местных органов здравоохранения».