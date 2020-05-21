YouTube будет блокировать каналы, сомневающиеся в рекомендациях ВОЗ и минздравов

Международный видеохостинг YouTube опубликовал новые правила для блогеров, по которым им запрещается публиковать в своих роликах ряд заведомо ложных сведений о коронавирусе. За первое нарушение будет удален ролик, дальше начнут высылать предупреждения. Канал, набравший три предупреждения, будет заблокирован.

Что YouTube считает фейками о коронавирусе:

его не существует;

от него никто не умирает;

вакцина от него уже есть;

призывы лечиться без помощи врачей молитвами или народными средствами;

коронавирус не заразен и не является вирусом;

он не действует в каких-то климатических зонах или на отдельные расы/группы лиц;

он вызван излучением 5G.

Главное - это масштаб pic.twitter.com/rb3Vrm9KVI — Поток гниения (@RIGBY_RUT) May 21, 2020

Кроме того, сервис предупреждает, что к числу ложных сведений относятся также и «сообщения, в которых под сомнение ставятся рекомендации ВОЗ и местных органов здравоохранения».