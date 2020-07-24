Непривитых россиян с 1 августа перестанут пускать на курорты Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о введении новых ограничений в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом. С 1 июня на курорты нельзя будет попасть без отрицательного ПЦР-теста, а уже с 1 августа въезд будет разрешен только по сертификату о полной вакцинации.

Сочи, Анапа, Геленджик и другие популярные среди туристов направления будут обязаны принимать только гостей, соблюдающих перечисленные ограничения. Это коснется отелей, гостиниц, пансионатов, санаториев и детских лагерей, пишет глава региона.

«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — поясняет он.

За последние сутки во всем Краснодарском крае выявлено 123 новых случая коронавируса.