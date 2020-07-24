Сегодня, в 15:49

Экстремальная жара: в Москве побит рекорд температуры 142-летний давности

По словам метеоролога, температура в +31,9 градус оказалась самой высокой за всю историю для 22 июня с 1879 года

Фото: Дмитрий Мальтера

Температурный рекорд в +31,9 градуса был сегодня зафиксирован в Москве, последний раз такая жаркая погода была 22 июня 1879 году, то есть 142 года назад. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС.

«В Москве установлен рекорд жары. Рухнул температурный максимум, державшийся с 1917 года. Такой жары 22 июня не было 142 года», — ​заявил Тишковец. 

Рекорд был зафиксирован в 12:00 по московскому времени на базовой столичной метеостанции ВДНХ. 

По прогнозам синоптика, воздух сегодня может прогреться до +35 градусов, в Тушино — до +32,2, на Балчуге — до +32,7 градусов. Окончательные цифры станут известны к вечеру. 

Тишковец также отметил, что жара в столице пойдет на спад в следующий понедельник.

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Расследование 11 минут назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 6 часов назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 3 дня назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 3 дня назад

"Восемь лет сражаюсь с властью Курска": 90-летняя труженица тыла обратилась к Путину

Общество 2 недели назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Расследование 11 минут назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 28 минут назад

Собянин ввел новые ограничения в Москве: вход в кафе не вакцинированным теперь закрыт

Общество 42 минуты назад

Заказчик убийства зампреда Центробанка Козлова собрался на свободу

Общество 52 минуты назад

Лето и коронавирус в разгаре: Фоторепортаж Sobesednik.ru

Здоровье и дом 1 час назад

Врач рассказала, как получить справку о наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Общество 1 час назад

Великобритания отказалась дать гражданам право работать из дома после пандемии

Общество 1 час назад

"Все это страшно – не пора ли им в отставку?" россияне запаниковали из-за новостей о "чипировании"

Общество 2 часа назад

Дискриминация неминуема: Кремль ответил на заявление о жалобах непривитых россиян

Здоровье и дом 4 часа назад

В России зафиксировано более 16 тысяч случаев COVID-19 за последние сутки

Здоровье и дом 5 часов назад

Будет ли в России как в Индии: Гинцбург об опасности "хитрого" штамма

Общество 5 часов назад

Московские власти предупредили об экстремальной жаре в ближайшие часы

Происшествия 6 часов назад

В детском лагере девушка зарезала подругу из-за спора, кто из них лучший вожатый

Общество 6 часов назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Здоровье и дом 7 часов назад

"Это убьет вирус, включая вас": В Филиппинах антипрививочников пугают вакциной для свиней

Общество 7 часов назад

"Решение может быть принято чисто импульсивно": Андрея Кураева "заморозили"

Общество 8 часов назад

"Захарова, учи матчасть!" представителю МИД врезали за пост в ее Telegram-канале

Политика 8 часов назад

Подняли себе зарплату и "обнулили" Путина: о чем думала седьмая Дума

Происшествия 8 часов назад

Шестнадцатилетний проводник погиб после нападения медведя на туристов в Красноярском крае

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика