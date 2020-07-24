Экстремальная жара: в Москве побит рекорд температуры 142-летний давности

Температурный рекорд в +31,9 градуса был сегодня зафиксирован в Москве, последний раз такая жаркая погода была 22 июня 1879 году, то есть 142 года назад. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС.

«В Москве установлен рекорд жары. Рухнул температурный максимум, державшийся с 1917 года. Такой жары 22 июня не было 142 года», — ​заявил Тишковец.

Рекорд был зафиксирован в 12:00 по московскому времени на базовой столичной метеостанции ВДНХ.

По прогнозам синоптика, воздух сегодня может прогреться до +35 градусов, в Тушино — до +32,2, на Балчуге — до +32,7 градусов. Окончательные цифры станут известны к вечеру.

Тишковец также отметил, что жара в столице пойдет на спад в следующий понедельник.