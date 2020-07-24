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Зекам и мигрантам помогут пенсионеры. Отправить их на стройки предлагает вице-премьер

Зампред правительства Марат Хуснуллин считает, что на стройки надо отправлять неработающих пенсионеров

Фото: Global Look Press // Марат Хуснуллин

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин выдвинул предложение, которое позволит исправить нехватку рабочей силы на стройках. Он хочет привлекать к строительству неработающих пенсионеров. Это, по мнению вице-премьера, может быть одним из элементов «грамотной политики привлечения специалистов».

По словам чиновника, на рынке недвижимости сейчас ощущается «острый недостаток трудовых ресурсов», сказывается на этом процессе и «демографический провал 90-х и начала нулевых» (цитата по РИА Новости). В таких условиях он считает разумным начать привлечение пожилых людей на стройки, чтобы правительству удалось выполнить поставленные задачи в сфере жилищного строительства.

Хуснуллин отметил, что это будет уже не первый подобный опыт в его жизни. Он рассказал, что при проектировке станций метрополитена в его советской молодости для консультаций привлекали специалистов-проектировщиков со всей страны. Некоторые из них уже к тому моменту были на пенсии.

Напомним, что это не первое спорное предложение вице-премьера. Ранее он посетовал, что ему не хочется тратить время на общение с руководством Еврейской автономной области и призвал объединить регион с Хабаровским краем. Сперва ему резко ответил глава Еврейской АО Ростислав Гольдштейн, отметив, что процессы объединения регионов Хуснуллина не касаются, а затем в офисе самого Хуснуллина вынуждены были оправдываться, что его идея не распространяется на всё правительство.

Проблему с нехваткой кадров на стройках в последние месяцы активно поднимают из-за отсутствия части трудовых мигрантов, которые не могут попасть в страну из-за коронавирус. Из-за этого власти разрешили отправлять на стройки, в частности, на возведение Байкало-Амурской магистрали заключенных на принудительные работы. Идея была одобрена всеми профильным ведомствами.

Рубрика: Общество

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