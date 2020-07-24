Зекам и мигрантам помогут пенсионеры. Отправить их на стройки предлагает вице-премьер
Зампред правительства Марат Хуснуллин считает, что на стройки надо отправлять неработающих пенсионеров
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин выдвинул предложение, которое позволит исправить нехватку рабочей силы на стройках. Он хочет привлекать к строительству неработающих пенсионеров. Это, по мнению вице-премьера, может быть одним из элементов «грамотной политики привлечения специалистов».
По словам чиновника, на рынке недвижимости сейчас ощущается «острый недостаток трудовых ресурсов», сказывается на этом процессе и «демографический провал 90-х и начала нулевых» (цитата по РИА Новости). В таких условиях он считает разумным начать привлечение пожилых людей на стройки, чтобы правительству удалось выполнить поставленные задачи в сфере жилищного строительства.
Хуснуллин отметил, что это будет уже не первый подобный опыт в его жизни. Он рассказал, что при проектировке станций метрополитена в его советской молодости для консультаций привлекали специалистов-проектировщиков со всей страны. Некоторые из них уже к тому моменту были на пенсии.
Напомним, что это не первое спорное предложение вице-премьера. Ранее он посетовал, что ему не хочется тратить время на общение с руководством Еврейской автономной области и призвал объединить регион с Хабаровским краем. Сперва ему резко ответил глава Еврейской АО Ростислав Гольдштейн, отметив, что процессы объединения регионов Хуснуллина не касаются, а затем в офисе самого Хуснуллина вынуждены были оправдываться, что его идея не распространяется на всё правительство.
Проблему с нехваткой кадров на стройках в последние месяцы активно поднимают из-за отсутствия части трудовых мигрантов, которые не могут попасть в страну из-за коронавирус. Из-за этого власти разрешили отправлять на стройки, в частности, на возведение Байкало-Амурской магистрали заключенных на принудительные работы. Идея была одобрена всеми профильным ведомствами.
Рубрика: Общество