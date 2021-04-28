"Не помнит названий регионов": Хуснуллина раскритиковали за идею сокращения регионов

Авторы телеграм-канала «Демография упала» раскритиковали безграмотность вице-премьера правительства РФ Марат Хуснуллина в вопросах региональной политики. Ранее политик выступил за сокращение числа регионов России.

Демографы отмечают, что любой регион после сокращения деградирует. Укрупнение регионов приводит к уничтожению человеческого капитала, «разрушению опорного каркаса расселения и экономики».

Раскритиковали Хуснуллина и за аргумент, будто тюменцы живут лучше курганцев, потому что у первых в отличии от вторых есть нефтяные доходы:

«Если бы вице-премьер лучше знал систему сбора и распределения нефтяных доходов, то был бы в курсе, что бОльшая часть нефтяных доходов в виде Налога на добычу полезных ископаемых идет в федеральный бюджет, а оставшаяся небольшая часть в виде налога на прибыль (в этом случае прибыль нефтяных компаний) идет в бюджеты регионов, в которых эти компании зарегистрированы, то есть, в основном, в бюджет Москвы, а вовсе не в нефтяные регионы»

Демографы настаивают, что решение проблемы «бедных регионов» лежит в плоскости справедливого распределения территориального перераспределении налогов.

«Вице-премьер не смог даже правильно назвать регион, разозливший его своим существованием. После нескольких секунд метаний и сомнений, Еврейскую автономную область он окончательно переименовал в округ», — возмущаются авторы профильного канала.