"Прививочный бунт": москвичи штурмовали офис "Единой России" из-за обязательной вакцинации

«Прививочные бунты» – именно о таких последствиях предупреждал политолог Илья Гращенков, оценивая возможную реакцию российского общества на новые и новые ограничения, вводимые властями со скрытой целью сделать вакцинацию в стране обязательной. И, судя по всему, первый такой бунт уже произошел. Местом событий, к слову, ожидаемо стала Москва, где до этого уже ввели обязательную вакцинацию для «отдельных категорий граждан», а также запретили непривитым горожанам посещать рестораны и кафе.

Как сообщают СМИ, разъяренные обязательной вакцинацией москвичи устроили штурм приемной «Единой России». Участники стихийной акции, собравшиеся у приемной партии власти, потребовали от представителей этой политической силы принять меры по недопущению нарушения прав граждан, а также отменить обязательную вакцинацию.

Сообщается также, что организатором акции выступила общественник Александра Машкова-Благих, которой удалось собрать свыше сотни подписей противников новых антикоронавирусных мер. Комментируя ситуацию, она отметила, что сквер перед зданием, в котором размещена приемная крупнейшей в стране политической партии, был практически полностью заполнен людьми. Более того, после появления активистов у дверей, представители приемной «резко закрыли двери».

Поняв, что в партии не собираются идти на контакт, активисты решили, что наказы людей будут собраны своими силами.

«Я стояла в дверях, а на меня в этот момент в буквальном смысле сыпались письма россиян, руки передавали их практически бесконечно», – пишет Машкова-Благих на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

При этом, уточняет общественница, позднее волонтер «Единой России» принял все эти обращения и даже «обещал доложить».