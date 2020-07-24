Сегодня, в 12:52

Sobesednik.ru узнал, чем прививаются депутаты

Коммунистка Вера Ганзя рассказала нашему изданию, что колют себе от коронавируса парламентарии

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Фото: @Pixabay

– Я из Новосибирска, где в лаборатории «Вектор» производится «ЭпиВакКорона», ей я сразу и привилась – она более «мягкая» и легче переносится, - рассказала Вера Ганзя Sobesednik.ru. - После прививки у меня только рука немножко поболела. А антител у меня до сих пор нет. Возможно, какая-то другая степень защиты у этой прививки, но я не знаю. Очень многие из моих коллег тоже привились ею, хоть и не признаются – выборы на носу. Все в Думе ждали прививку «Вектора», потому что она менее агрессивна по переносимости. Но после «Спутника» у многих сразу появляются антитела. Поэтому есть люди, которые после «ЭпиВакКороны» привились еще и «Спутником».

Депутат сомневается, что нужно выпускать много разных вакцин.

- Доверие к вакцинам у нас уменьшается тождественно их росту, - уверена коммунистка. - Уже пятая прививка на подходе! Зачем? Сделайте одну, ну две, но эффективные и качественные, чтобы претензий к ним не было. Конкуренция между вакцинами вообще недопустима! Она очень вредна. Все этапы исследования вакцин должны быть под жестким госконтролем. Правительство РФ предпринимает все шаги, которые сегодня выгодны исключительно бизнесу. Причем, не малому и среднему предпринимательству, а именно крупному бизнесу.

То, что делает наша власть – это бред и сумасшествие. Как только объявили эти розыгрыши с квартирами-машинами, сразу у людей пошли подозрения: «А! Нас хотят отравить! Они завлекают нас ради прививок». Это даже не ошибка, это глупость власти. Нельзя так. Они не понимают элементарных вещей, потому что оторвались от грешной земли, и им трудно понять, что вообще тут происходит.

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