Илья Геращенков: в России не исключён "прививочный бунт"

Федеральный центр продолжает последовательно отрицать вероятность введения в стране обязательной вакцинации, хорошо понимая, что прямая риторика с признанием подобных методов приведёт к серьёзным возмущениям в обществе.
Впрочем, российское общество и без того накалено до предела, особенно на фоне того, что власти Москвы и ряда регионов уже ввели нормы по обязательной вакцинации «отдельных категорий граждан», а столичный градоначальник Сергей Собянин не так давно допустил новое ужесточение карантинных мер из-за роста заболеваемости.
Недовольство властей низкими темпами вакцинации, спровоцированными недоверием граждан к самой власти и её методам борьбы с Covid-19, в данном случае очевидно. Более того, как отмечает известный российский политолог Илья Гращенков, даже формально не вводя принудительную вакцинацию в стране, власти всё равно способны превратить прививку в нечто обязательное для граждан.
Например, они могут запретить невакцинированным посещать общественные места или ходить на работу. Причём, ситуация складывается таким образом, что подобные меры действительно могут начать реализовывать на практике. Однако, добавляет эксперт, в случае если российские власти пойдут на подобные меры, это обернётся для них серьёзными последствиями.
«Кампанией принудительной вакцинации власти рискуют настроить против себя избирателей перед ближайшими выборами в Госдуму и даже спровоцировать бунты, – пишет Гращенков в своём авторском телеграм-канале. – Показатели количества заражений в столице растут, а потому мэрия Москвы может в ближайшее время ужесточить карантин. К примеру, уже на этой неделе могут ввести ограничения на работу ресторанов и торговых центров, а также вернуть удалёнку.
Все эти меры призваны повысить темпы вакцинации населения, фактически превратив её в принудительную. Вот только недоверие к властям и недовольство их агрессивными методами, может спровоцировать непредсказуемые последствия – вакцинация может выступить в качестве «чёрного лебедя» во время избирательной кампании.
Попытка властей принудительно привить от коронавируса население с помощью российских препаратов встретила серьёзный отпор. Только 10% населения на данный момент привились, и лишь 16% выступают в поддержку обязательной вакцинации, при этом 42% против такого подхода, а 58% в целом выступают против прививок.
Выходит, что слишком жёсткие меры властей идут вразрез мнению большинства граждан, и это не может не отразиться на результатах выборов в Госдуму. В результате вакцинация превратится в главный негативный фактор, вместо запланированного триумфа отечественной науки и технологий.
Предполагалось, что победа над Covid-19 станет ключевой темой властей перед выборами и позволит им с лёгкостью заполучить большинство в парламенте, войдя в состав новой Думы победителями под массовые овации.
Но в результате развитие ситуации приобрело хаотичный характер: на фоне возможного ужесточения карантина и вероятного локдауна, власти возобновили авиасообщение, требуя при этом массовой вакцинации. Всё это привело к высокому уровню недоверия среди граждан.
Если это давление будет нарастать, тема вакцинации может стать доминантной в период ведения предвыборной кампании. Особенно, если уличная агитация будет максимально запрещена под предлогом угрозы распространения заболевания. Не исключён «прививочный бунт», если людей на самом деле начнут массово лишать работы или права посещать публичные места.
В данном случае сила давления государства может оказаться равной силе противодействия, которое окажет общество. Уже к осени ситуация превратится в действительно взрывоопасную и станет не только триггером для протестного голосования, но и поводом для отказа признавать результаты выборов, проведённых в условиях коронавирусной изоляции».
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