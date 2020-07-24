Илья Геращенков: в России не исключён "прививочный бунт"

Федеральный центр продолжает последовательно отрицать вероятность введения в стране обязательной вакцинации, хорошо понимая, что прямая риторика с признанием подобных методов приведёт к серьёзным возмущениям в обществе.

Впрочем, российское общество и без того накалено до предела, особенно на фоне того, что власти Москвы и ряда регионов уже ввели нормы по обязательной вакцинации «отдельных категорий граждан», а столичный градоначальник Сергей Собянин не так давно допустил новое ужесточение карантинных мер из-за роста заболеваемости.

Недовольство властей низкими темпами вакцинации, спровоцированными недоверием граждан к самой власти и её методам борьбы с Covid-19, в данном случае очевидно. Более того, как отмечает известный российский политолог Илья Гращенков, даже формально не вводя принудительную вакцинацию в стране, власти всё равно способны превратить прививку в нечто обязательное для граждан.

Например, они могут запретить невакцинированным посещать общественные места или ходить на работу. Причём, ситуация складывается таким образом, что подобные меры действительно могут начать реализовывать на практике. Однако, добавляет эксперт, в случае если российские власти пойдут на подобные меры, это обернётся для них серьёзными последствиями.