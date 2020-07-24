Москва установила рекорд по числу случаев заражения COVID-19 за все время пандемии

Всего в России за сутки было выявлено 17 262 новых случаев заражений коронавирусом, из них 9 056 зафиксировано в Москве — это почти на тысячу человек больше, чем в прежнем рекорде зарегистрированном 24 декабря 2020 года. Тогда число зараженных находилось на отметке в 8203 человек. Это следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

За прошедшие сутки в Москве госпитализированы 1 764 человека, скончались 78 человек, на ИВЛ находится 556 пациента. Выздоровели после прохождения лечения от коронавируса 3 784 человека.

За все время в столице было выявлено 1 269 145 случаев заражения. В относительном выражении прирост заболевших, по данным штаба, составил 0,72%. Накануне сообщалось о 6 195 инфицированных.

Лидерами по количеству смертельных случаев стал Санкт-Петербург — 79 человек, близки к нему Москва (78) и Нижегородская область (21).

Всего в России за период пандемии зафиксировано 5 281 309 случаев заболевания, выздоровели 4 850 659 человек, умерло 128 445 человек.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласен со словами руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой о связи роста заболеваемости с отношением россиян к ограничительным мерам. По словам представителя Кремля, к ситуации привели низкие темпы вакцинации. «Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и, кроме того, коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», — подчеркнул он.