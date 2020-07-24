Каверин Дмитрий
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В кафе теперь будут пускать по QR-коду: Собянин продлил ковид-ограничения в Москве

Ограничения из-за пандемии коронавируса продлены до 29 июня

Фото: Global Look Press

Все массовые мероприятия с участием более 1000 человек отменены, в рестораны и кафе теперь будут пускать по QR коду. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения по коронавирусу до 29 июня, об этом он написал в своем блоге. 

«Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми», — написал мэр Москвы и добавил, что театры и кино смогут работать, а массовые зрелищные мероприятия, в том числе танцполы и фан-зоны для болельщиков, на время придется отменить и закрыть. 

Собянин также рассказал о «бесковидных» точек общепита в Москве, которые начнут работать с 19 июня. 

«У нас есть пара идей. Например, сделать рестораны зоной, свободной от COVID. Что мы подразумеваем? Мы подразумеваем, что 100% вакцинированных сотрудников, и гости, которые приходят либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений. (...) Но здесь, конечно, есть определенное «но». Самое простое решение – сделать допуск только вакцинированным», – пояснил глава столицы. 

В качества эксперимента предлагается взять 10-20 заведений, которые будут объявлены «бесковидными» территориями. Для их посещения будет нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.

После недели такой работы предлагается распространять этот опыт дальше.

Градоначальник также указал на необходимость повторных прививок для россиян и вакцинацию мигрантов, которая, предположительно, начнется в начале июля, когда будет разрешено использование «Спутника Лайт»

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