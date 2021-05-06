В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт". Эффективность – 80%

Представители ключевого дистрибьютора вакцины «Спутник V», компании РФПИ сообщили о регистрации в России однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». По словам организации, эффективность препарата достигает 80%, то есть даже превышает эффективность некоторых двухкомпонентных вакцин.

«Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составила 79,4% на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации в период 5 декабря 2020 года — 15 апреля 2021 года», — говорится в сообщении фирмы, которое передает РБК.

Почти одновременно президент РФ Владимир Путин заявил о том, что вакцина «Спутник Лайт» готова к регистрации. Об этом он заявил на встрече с вице-премьером правительство Татьяной Голиковой, пишет ТАСС.

Глава государства добавил, что российские вакцины «надежны, как автомат Калашникова».

Ранее сообщалось, что испытания «Спутника Лайт» намерены завершить до конца года. Их начали во второй половине февраля.