В Москве начали испытание однофазной вакцины от ковида

Пресс-служба мэра Собянина сообщила в его блоге, что в столице с сегодняшнего дня начаты клинические испытания вакцины «Спутник Лайт».

Этот препарат представляет собой усовершенствованный вариант «Спутника V», ставшего основным в деле создания коллективного иммунитета от COVID-19 в России.

Напомним, чтобы быть уверенным в образовании антител к ковиду пациенту нужно получить две инъекции вакцины.

Ранее врач из ковидного госпиталя в Коммунарке Олег Абакумов объяснял: при первой инъекции организм человека может оказаться устойчивым к аденовирусу, производные которого используются для поставки действующего вещества в организм и выработки антител. Вторая инъекция исключает до минимума такую вероятность.

«Спутник Лайт» призван упростить эти медицинские манипуляции до единоразовой инъекции.

Ранее вакцина уже была опробована на 6 тысячах граждан ОАЭ и России. «У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка», — пишут в пресс-службе мэра.

За минувшие сутки в России было выявлено 13 447 новых случаев заражения коронавирусом.