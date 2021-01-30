Врач с черным поясом по COVID объяснил, почему вакцинация проводится в два этапа

Певица Юля Волкова, переболевшая коронавирусом в конце 2020 года, вновь слегла с лихорадкой. Экс-солистка группы t.A.T.u. переживала, что заразилась COVID-19 повторно: пять дней у нее плохо сбивалась температура и сильно болело горло. Она обратилась к пульмонологу, что ранее спасал ее от ковида – Олегу Абакумову.

Коронавирус она перенесла еще во время участия в проекте «Ты суперстар. Возвращение», в декабре. Номер с песней «Позвони мне, позвони» артистка исполняла с высокой температурой.

Уже после полученных назначений Волкова провела стрим с врачом в Instagram. В прямом эфире доктор Абакумов разобрал анализы Юли и провел медицинский ликбез о рисках повторного заражения, важных нюансах при вакцинации и отличии бактериальных симптомов от вирусных.

Доктор Абакумов заверил Волкову, что с ее уровнем антител к коронавирусу повторное заражение абсолютно невозможно в ближайшие четыре месяца. Врач раскритиковал певицу за то, что она снова прошла компьютерную томографию.

«Очень редко, когда при коронавирусе сильно болит горло. Единственный симптом, который точно укажет на коронавирус, это все-таки аносмия – потеря обоняния», — говорит Олег Абакумов. Исключения бывают, когда это связано с заложенностью носа.

Резкие боли в горле характерны для герпетических инфекций и стрептококкового тонзиллита. Первое было исключено после консультации с инфекционистом, а общий анализ крови указывал на воспалительный процесс. Назначенный антибиотик на второй день применения снял у певицы лихорадку.

Юле Волковой не нужна прививка с ее количеством антител, но врач объяснил, как работает вакцина и почему важно завершить цикл из двух инъекций: «”Спутник V” работает следующим образом: берется кусочек коронавируса и сажается на “вируса-таксиста”, которым выступает аденовирус. На нем он отправляется в организм. Там он начинает вырабатывать специфический белок, иммунитет к коронавирусу.

Но может быть такое, что на введенный аденовирус у человека есть иммунитет (а 50% всех ОРВИ – это аденовирус). И аденовирус на подлете может погибнуть от воздействия иммунитета. Для этого придумана повторная ревакцинация через 21 день. Тогда берут аденовирус из другой группы и так же повторяют процесс. Вероятность того, что организм знает и этот вирус, уже ничтожно мала. Поэтому какая-то из двух вакцинаций может сработать».

Пульмонолог пояснил, что заболеть можно и после вакцинации. Сам он никого не призывает прививаться, но поясняет, что в 90% случаях пациенты с коронавирусом будут чувствовать нарушения в своем организме. В 50% это касается сердечно-сосудистой системы. С прививкой риски осложнений гораздо ниже.

Ошибкой медиков в начале пандемии стало предположение, что коронавирус – это ОРВИ вместе с поражением легких, говорит доктор. Теперь же совершенно точно ясно, что COVID-19 – это мультифакторное поражение организма: нет ни одного органа, который не был бы задет вирусом.

Сам врач сделал прививку, чтобы не рисковать здоровьем. При этом он переболел ковидом, но у него не смогли выработаться антитела при выздоровлении.

Олег Абакумов – сотрудник ковидного госпиталя в Коммунарке. Уроженец Воронежа трудится в красной зоне стационара с начала пандемии в России. В описании своего аккаунта в Instagram врач пишет, что имеет «черный пояс по COVID». Выступает резко против повсеместного лечения коронавируса антибиотиками без анализов, подтверждающих необходимость такой терапии.