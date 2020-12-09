Косметолог предположила, какие операции делали Долина, Волкова и Лолита

Косметолог Кристина Харкавая посмотрела выпуски шоу «Суперстар. Возвращение» и предположила в разговоре с корреспондентом NEWS.ru, какими услугами хирургов и косметологов пользуются участники проекта.

Так, специалистка уверена, что экс-солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова однозначно делала подтяжку средней трети лица, хотя морфотип ее лица менее склонен к деформации овала.

«Не исключаю, что она прибегала и к коррекции скул. Очень ровная линия, такого в её возрасте не бывает», — говорит Харкавая.

Также косметолог уверена, что подтяжку лица делали участница жюри первого выпуска программы Лариса Долина и ведущая Лолита Милявская. Но они абсолютно точно не пользуются ботоксом, потому что у них сохранилась мимика.

Следы ботокса бьюти-терапевт обнаружила у конкурсантки Юлии Волковой. Она предполагает, что солистка группы t.A.T.u. корректировала скулы, губы, и угол нижней челюсти.

«У неё достаточно чёткий контур угла нижней челюсти, а для её типа лица это не очень характерно. Ботокс также она использует», — полагает косметолог.

Уточним, что летом прошлого года Волковой пришлось перенести сложную хирургическую операцию на челюсти. Ее бывший возлюбленный сломал ей лицевые кости в трех местах, признавалась она в недавнем интервью.

В проекте «Суперстар. Возвращение» собрались звезды прошедших десятилетий, которые вновь решили напомнить поклонникам о своем существовании. Среди участников таже солист группы «На-на» Владимир Левкин, Алиса Мон, Богдан Титомир, Влад Сташевский и другие.

В постоянном жюри проекта музыкальный критик Сергей Соседов, продюсер Виктор Дробыш и украинская певица Марув.