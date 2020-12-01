Дочь Левкина оказалась поклонницей MARUV

Станислав Черчесов // фото: Global Look Press

Черчесову грозит "красная карточка": почему тренер нашей сборной не признает ошибок?
Михаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн//фото: сайт Белгородской епархии

Постарел лет на десять: опубликованы фото Ефремова в СИЗО Белгорода
Фото в статье: кадры из трейлера сериала "Перевал Дятлова" / скриншоты с YouTube

Зрители о "Перевале Дятлова": "Было бы правильно закрыть сериал"
Артем Дзюба // фото: Global Look Press

Разобраться со скандалом Дзюбе поможет личный бодигард Путина
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Путин или русская лень? Экономист Потапенко назвал виновных в бедности россиян
Дмитрий Быков: Смерть современных героев
Сыну банкира Лебедева не позволили стать бароном Московским

Новости дня

01 декабря, вторник

[14:46]НТВ может лишиться крупного контракта из-за расистской пародии на Обаму
[14:12]Российский физик выиграл суд в ЕСПЧ по делу о госизмене от 2004 года
[13:29]Навальный расценил проверку его слов на экстремизм как угрозу от Путина
[13:21]Фотомодель из Петербурга в пылу ссоры зарезала супруга ножом
[12:48]Вуди Аллен может снять свой новый фильм в обеих столицах России
[12:29]В Центробанке призвали готовиться к пику кибератак на финансовые организации
[11:54]Апрельские высказывания Навального о Конституции проверяют на экстремизм
[11:13]В Дагестане уволили следователя, требовавшего деньги от потерпевшего за возврат авто
[10:37]Жалоба на оборот наркотиков в детском хосписе поступила еще до первой закупки
[08:56]75% людей с ВИЧ в России, наблюдающихся у врачей, получают терапию
[08:06]Пациентов отправляют домой, а для врачей ищут водителей. Новости к утру 1 декабря

30 ноября, понедельник

[18:21]В Комсомольске-на-Амуре осужден мужчина, бросивший своих детей в аэропорту
[18:07]В Таиланде разыскивают 200 человек для соблюдения контроля COVID-19
[17:58]Голикова: финансирование нацпроекта "Демография" до 2024 года составит 4,7 трлн
[17:19]Специалисты ОЗХО продолжают подготовку визита в РФ по инциденту с Навальным
[17:13]Экс-глава иркутского минздрава задержана по делу о поставках некачественных СИЗ
[16:58]"И я такой, стал задумываться": Сергей Зверев может стать депутатом Госдумы
[16:48]Путин выступил за гармонизацию законов стран ОДКБ для борьбы с наркотрафиком
[15:55]В ВОЗ заявили, что Россия избежит локдауна при соблюдении мер предосторожности
[15:48]Прилепин и Стариков объединяют движения, чтобы "приятно удивить сторонников"
[15:27]Новосибирские медики установили, что ВИЧ-пациенты намного легче переносят ковид
[15:11]Бизнесу в ближайшее время не стоит ждать помощи от государства – Песков
[14:39]Сотрудник ФСО из личной охраны Путина покончил с собой во время службы в Кремле
[14:37]"Карточный домик": названо условие для реализации "мусорной реформы" в России
[14:26]ФСБ задержала двух боевиков, причастных к убийствам военных в 1999 году
[14:04]Создатель сырков "Б. Ю. Александров" скончался от ковида после недели на ИВЛ
[13:39]Плановые проверки малого и среднего бизнеса прекращены до конца 2021 года
[13:01]Санду намерена заменить российских миротворцев в Молдове наблюдателями ОБСЕ
[12:33]Литва будет бесплатно выдавать визы белорусам, преследуемым режимом Лукашенко
[11:51]Фото яхты Кривоногих с эскортом ВМФ удалили после расследования "Собеседника"
[10:46]Экс-росгвардеец, избивший прохожего при исполнении, получил условный срок
[10:02]В карабахском конфликте россияне чаще поддерживают Армению, а винят США и НАТО
[09:57]Главные посты в команде по связям со СМИ в администрации Байдена займут женщины
[09:15]Больше 6 млрд полковника Черкалина пошли в бюджет
[08:49]Колесникова, нерыночная энергетика, объединение партий. Главное к 30 ноября

29 ноября, воскресенье

[17:58]В Тюмени суд не стал блокировать ролик о зарплатах местных депутатов
[17:35]На "Марше соседей" в Беларуси задержано не менее 150 человек
[16:55]СПЧ проконтролирует работу полиции в детском хосписе
[16:40]В Бурятии несовершеннолетнего оппозиционера хотели поставить на учет в полиции
[16:06]Нижегородский Минобр проверит детдом, где детей заставили отмечать День матери

Фото: depositphotos
Острая профилактика: Соус чили в домашних условиях
Фото: depositphotos
Во имя дружбы народов: рецепт пампушек
Как оздоровить воздушную атмосферу в доме в отопительный сезон?
Фото: depositphotos
Рецепт. Легкая куриная колбаса для диетического оливье
Фото: depositphotos
Рецепт. Та же каша, только в профиль
Фото в статье: depositphotos
Печеные овощи с фетой, картофельные шаньги и рулет с судаком: топ-3 зимних рецепта от шефа
Фото: Global Look Press
Новогодний карантин в Ярославле и крах общепита в Новосибе: Что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Интернет-береза в Омске и маска для колобка в Калуге: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Мясные радости: Топ-3 рецептов из индейки
Фото предоставлено Automama
"День жестянщика", или Как не попасть в ДТП: топ-5 простых советов
sobesednik logo

Дочь Левкина оказалась поклонницей MARUV

Шоу-бизнес
14:02, 01 декабря 2020
 

Дочь Левкина оказалась поклонницей MARUV
Владимир Левкин // фото в статье: Global Look Press
Владимир Левкин // фото в статье: Global Look Press

На канале НТВ состоялась премьера музыкального шоу «Суперстар! Возвращение». Участниками проекта стали артисты, которые в 90-х прошлого века собирали целые стадионы. Певец Владимир Левкин – один из конкурсантов. Артист рассказал нам о том, каково выступать перед коллегами, а также о новом семейном проекте.

– Впечатления от шоу у меня самые серьезные, – говорит 53-летний Левкин. – Ведь это прежде всего музыкальная передача, а не ток-шоу, куда обычно зовут побыть говорящей головой в кадре. Было интересно встретиться со многими коллегами. С Владом Сташевским, например, не пересекался очень давно, с Богданом Титомиром работал вместе пять лет назад. Также давно не виделся с Таней Ивановой.

В первом выпуске вы пели вместе с Владом Соколовским. Сразу с ним сработались?

– Я его знаю очень давно, потому что с его папой когда-то вместе зажигал на одной сцене. Благодаря профессионализму Влада мы сделали номер без единой репетиции. Мне кажется, у нас получился хороший дуэт. А вообще, каждый выпуск этого шоу будет отдельной историей. Так что обязательно смотрите!

Михаил Боярский признался, что будет болеть за вас. Удивлены?

– К Михаилу Сергеевичу очень трепетно отношусь, был очень обрадован его поддержкой. С помощью этого интервью хочу передать ему огромный привет. Обязательно с ним созвонимся позже.

Члены жюри – ваши коллеги. Каково выступать перед ними?

– Присутствие жюри в этом шоу скорее номинально. Если бы его не было, то мы участвовали бы в обычном концерте. Всех членов жюри знаю лично, кроме MARUV. А моя младшая дочь очень любит ее песни и напевает их. Ника очень обрадовалась, узнав, что эта певица в проекте, и теперь у нее даже есть фотография с MARUV.

с женой и младшей дочерью
шоу «Суперстар! Возвращение» // Фото: Instagram певицы MARUV

Осенью вы стали участником и фестиваля «Дорога на Ялту»…

– Да. Фестиваль был посвящен 75-летию Великой Победы. Мы пели военные песни с иностранными исполнителями. Вместе с китайским коллегой мы получили приз зрительских симпатий.

Чем еще вам запомнился уходящий 2020 год?

– Не стало дедушки моей старшей дочери Вики, Евгения Васильевича. Для всех нас он был хорошим примером, человеком труда. Сама Вика в этом году поборола рак. Она совершила очень серьезный, взрослый поступок, выложив свою историю борьбы с болезнью в соцсети. Сейчас с ней все хорошо, и мы хотим сказать большое спасибо всем докторам! А еще за время пандемии отрепетировали новый альбом, в котором примут участие жена Маруся и дочери – Ника и Вика. Он будет называться «Семейный альбом». Там есть песни о маме, папе, детях и всяких детских слабостях.

Как планируете отмечать Новый год?

– В наших коронавирусных условиях хочу всех, кого только можно, собрать на интернет-конференцию, чтобы совместно музицировать, праздновать, развлекать себя. Но сначала обязательно всей семьей налепим пельменей. Это наша новогодняя традиция.

Жена Левкина плачет вместе с дочкой

Маруся Левкина рассказала нашему изданию, как вместе с восьмилетней дочерью Никой болеет за мужа в шоу «Суперстар! Возвращение».

– Для нас его участие в проекте стало неожиданностью и праздником, – делится 36-летняя Маруся. – Мы поддерживаем Володю! Каждый раз плачем, если слышим какие-то уколы от жюри, и так же роняем слезы радости, когда видим, какой потрясающий номер был воплощен в жизнь.

Супруга певца поделилась секретом: в их доме уже с первого декабря всегда стоит новогодняя ёлка. И теперь они с Владимиром озабочены главным вопросом – что подарить младшей дочери.

– У меня самой все воспоминания о необычных новогодних подарках уходят корнями в детство, – продолжает собеседница. – Однажды, во времена дефицита, бабушка всем своим внукам сшила фланелевые пижамы и сорочки. Я до сих пор на ощупь помню свою пижаму, рисунок на ней, хоть самой бабушки уже нет с нами... Каждый год мы Нику удивляем. Но если и дальше из-за пандемии не будет концертов, то сможем ей подарить только свои объятия (смеется). Она у нас девочка понимающая и сама много не просит.

Теги: #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Владимир Левкин // фото в статье: Global Look Press

Шоу-бизнес

Дочь Левкина оказалась поклонницей MARUV
Денис Шведов // Фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

"Из-за объятий постоянно слезал грим": Денис Шведов – о постельных сценах с Дитковските
Фото: Instagram

Шоу-бизнес

Расследование продолжается: дочь Легкоступовой рассказала о странной переписке певицы с Фирсовым
Политика
Президентом хотели стать все: политолог рассказал, почему Ельцин передал власть именно Путину
Помогла случайность: эксперт раскритиковал Собянина и рассказал, как он прорвался во власть
Николай Травкин: В Путине разочаровываются, смотрят на Навального. Но иждивенчество в нас очень сильно
Братьям Магомедовым приготовили тесную клетку
Общество
Народ Новокузнецка взял мэрию, или Взрыв на макаронной фабрике
Адвокат Добрынин: сибиряки не смогут получить британское гражданство
Гроб Swarovski за 3 млн и место на кладбище по цене квартиры. Как и почем хоронят звезд
"Русский человек превратился в барина": депутат, писатель и актриса – о том нужны ли нам мигранты
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Минтрансу вообще и Росавиации в частности следует определиться, был ли тот авиаинцидент с причиндалами в небе «самовольным маневрированием» или же во всем виноват топ-менеджмент «Победы»

Гозман Леонид

Гозман
Леонид

Многим наблюдателям, мне например, кажется, что у них все схвачено. Они там делают, что хотят. Однако совершение подобных шагов, таких как принятие этого закона, дают основание предположить, что не так уж там у них все схвачено. И не все так здорово, и не все они там так хорошо контролируют. По крайней мере, такое впечатление возникает

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У сегодняшней эпохи лицо Путина. Его портреты глядят еще не со всех стен, висят не во всех кабинетах и даже не во всех школьных классах, но культ личности сформирован. Так вот: я за то, чтобы власть признавала свою ответственность. Чтобы портреты Путина глядели со всех поверхностей, как в 1980 году со всей продукции глядела олимпийская символика

Культура и ТВ
Лариса Вербицкая: От депрессии меня спасают говорящие попугайчики!
"Перевал Дятлова" – вовсе не документальное кино
Вдова Рязанова ушла с поста худрука киноклуба "Эльдар" через 5 лет после смерти мужа
Карен Шахназаров: "Мосфильм" вышел на докарантинный уровень дохода
Шоу-бизнес
Дочь Левкина оказалась поклонницей MARUV
"Из-за объятий постоянно слезал грим": Денис Шведов – о постельных сценах с Дитковските
"Крупнейший на кладбищах Европы": Разин поставит памятник Евгению Осину
"Хапнул денег, а другие голодают": Разин врезал Басте за концерты в разгар пандемии

Здоровье
Человек должен получить тысячу частиц COVID-19 для заражения
Для защиты от сердечной недостаточности нужно крепче спать
Почему не помогают антибиотики? Рассказывает медик-терапевт
Большой размер мозга ребенка может указывать на аутизм
Туризм
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Все идет к закрытию Турции: куда лететь на Новый год, чтобы не остаться без денег и отдыха
Едем на выходные в Нижний Новгород: лучшие места для отдыха
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Фото: "Проект", соцсети
Яхта "подруги Путина" Светланы Кривоногих плавает с эскортом ВМФ
Фото в статье: 2 mousquetaires.asso.fr, соцсети, скриншоты с видео
Позавидуют даже масоны: как Якунин, Сорос, Пригожин и Ди Каприо стали мушкетерами
Нонна Мордюкова // фото в статье: Анатолий Салунов
Нонна Мордюкова: Мне в валенках тепло и сухо
Фото в статье: Илья Давлятчин
Скованные одной трассой: дома тысяч владимирцев оказались на пути платной дороги
фото: Global Look Press
"Собянин станет частью коллективного преемника": Белковский – об отставке мэра Москвы
Константин Ивлев // фото в статье: Instagram
Константин Ивлев:
"Мне не стыдно ни за одно заведение, ни за одно действие"
Реджеп Эрдоган // Фото: Global Look Press
Станислав Белковский:
Эрдоган, может быть, и мечтает о Крыме, но нацеливается на Кипр
фото: Global Look Press, в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи!" / автор: Саша Гусов
Андрей Кончаловский:
В СССР никто, кроме Сталина, не понимал русского мужика
Алина Гросу // Global Look Press; фото в статье: соцсети
Алина Гросу:
К следующему браку буду подходить "с головой"
Елена Исинбаева // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Елена Исинбаева:
Во время выступления перед Путиным случился какой-то коллапс
Фото: Instagram
Расследование продолжается: дочь Легкоступовой рассказала о странной переписке певицы с Фирсовым
Фото: Global Look Press
Конфликт на "Суперстар": Лолита изводит Соседова из-за интимной жизни
Global Look Press
"Лучше бегите из страны": скандал на похоронах Марадоны взбудоражил соцсети
Фото: Global Look Press
"Давление высокое, нечем дышать": Федосееву-Шукшину сразил криз из-за Алибасова
Фото: Global Look Press
Известны даже расценки: все о большом скандале в "Битве экстрасенсов"
Фото: логотип "ТОМЕТа"
Маски сброшены или "химия" беззакония
5 лет суперхитов и суперновинок: "Новое Радио" отмечает юбилей
Global Look Press
Почему регионы остаются без угольных миллиардов
Фото: скриншот с YouTube
Уральский размер: екатеринбуржцы предложили надеть "костюм Грефа" на чиновников
Фото: depositphotos
Спасут ли антисонные браслеты от ДТП? Объясняет координатор "Общества синих ведерок"
^