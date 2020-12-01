Дочь Левкина оказалась поклонницей MARUV

На канале НТВ состоялась премьера музыкального шоу «Суперстар! Возвращение». Участниками проекта стали артисты, которые в 90-х прошлого века собирали целые стадионы. Певец Владимир Левкин – один из конкурсантов. Артист рассказал нам о том, каково выступать перед коллегами, а также о новом семейном проекте.

– Впечатления от шоу у меня самые серьезные, – говорит 53-летний Левкин. – Ведь это прежде всего музыкальная передача, а не ток-шоу, куда обычно зовут побыть говорящей головой в кадре. Было интересно встретиться со многими коллегами. С Владом Сташевским, например, не пересекался очень давно, с Богданом Титомиром работал вместе пять лет назад. Также давно не виделся с Таней Ивановой.

– В первом выпуске вы пели вместе с Владом Соколовским. Сразу с ним сработались?

– Я его знаю очень давно, потому что с его папой когда-то вместе зажигал на одной сцене. Благодаря профессионализму Влада мы сделали номер без единой репетиции. Мне кажется, у нас получился хороший дуэт. А вообще, каждый выпуск этого шоу будет отдельной историей. Так что обязательно смотрите!

– Михаил Боярский признался, что будет болеть за вас. Удивлены?

– К Михаилу Сергеевичу очень трепетно отношусь, был очень обрадован его поддержкой. С помощью этого интервью хочу передать ему огромный привет. Обязательно с ним созвонимся позже.

– Члены жюри – ваши коллеги. Каково выступать перед ними?

– Присутствие жюри в этом шоу скорее номинально. Если бы его не было, то мы участвовали бы в обычном концерте. Всех членов жюри знаю лично, кроме MARUV. А моя младшая дочь очень любит ее песни и напевает их. Ника очень обрадовалась, узнав, что эта певица в проекте, и теперь у нее даже есть фотография с MARUV.

с женой и младшей дочерью

шоу «Суперстар! Возвращение» // Фото: Instagram певицы MARUV

– Осенью вы стали участником и фестиваля «Дорога на Ялту»…

– Да. Фестиваль был посвящен 75-летию Великой Победы. Мы пели военные песни с иностранными исполнителями. Вместе с китайским коллегой мы получили приз зрительских симпатий.

– Чем еще вам запомнился уходящий 2020 год?

– Не стало дедушки моей старшей дочери Вики, Евгения Васильевича. Для всех нас он был хорошим примером, человеком труда. Сама Вика в этом году поборола рак. Она совершила очень серьезный, взрослый поступок, выложив свою историю борьбы с болезнью в соцсети. Сейчас с ней все хорошо, и мы хотим сказать большое спасибо всем докторам! А еще за время пандемии отрепетировали новый альбом, в котором примут участие жена Маруся и дочери – Ника и Вика. Он будет называться «Семейный альбом». Там есть песни о маме, папе, детях и всяких детских слабостях.

– Как планируете отмечать Новый год?

– В наших коронавирусных условиях хочу всех, кого только можно, собрать на интернет-конференцию, чтобы совместно музицировать, праздновать, развлекать себя. Но сначала обязательно всей семьей налепим пельменей. Это наша новогодняя традиция.

Жена Левкина плачет вместе с дочкой

Маруся Левкина рассказала нашему изданию, как вместе с восьмилетней дочерью Никой болеет за мужа в шоу «Суперстар! Возвращение».

– Для нас его участие в проекте стало неожиданностью и праздником, – делится 36-летняя Маруся. – Мы поддерживаем Володю! Каждый раз плачем, если слышим какие-то уколы от жюри, и так же роняем слезы радости, когда видим, какой потрясающий номер был воплощен в жизнь.

Супруга певца поделилась секретом: в их доме уже с первого декабря всегда стоит новогодняя ёлка. И теперь они с Владимиром озабочены главным вопросом – что подарить младшей дочери.

– У меня самой все воспоминания о необычных новогодних подарках уходят корнями в детство, – продолжает собеседница. – Однажды, во времена дефицита, бабушка всем своим внукам сшила фланелевые пижамы и сорочки. Я до сих пор на ощупь помню свою пижаму, рисунок на ней, хоть самой бабушки уже нет с нами... Каждый год мы Нику удивляем. Но если и дальше из-за пандемии не будет концертов, то сможем ей подарить только свои объятия (смеется). Она у нас девочка понимающая и сама много не просит.