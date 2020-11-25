"Я не из робкого десятка": Соседов жестко поставил на место звезду "Суперстар"

На шоу «Суперстар» разгораются нешуточные страсти. Один из участников проекта – певец Владимир Левкин – признался, что во время съемок ему хотелось не раз запустить микрофон в лоб критику Сергею Соседову, который находится в кресле члена жюри. Экс-солисту «На-На», видимо, не всегда нравились оценки, который Соседов ставил ему за выступления. Впрочем, об агрессии Левкина Сергей сам услышал от корреспондентов Sobesednik.ru

– Никаких конфликтов с Левкиным у меня не было, –удивляется Соседов. – С ним мы прекрасно общались. Может быть, он и хотел заехать мне по лбу, но мне об этом ничего неизвестно. Почему сейчас он это произносит? Да ради Бога! Должен же он что-то говорить. Кстати, от меня он получал довольно неплохие оценки. Он не проседал, работал хорошо, ровно. Не опозорил свое имя нисколько. Хотя его выступления, конечно, не были выдающимися.

Владимир Левкин // Фото: Global Look Press

По словам Соседова, о недовольстве других участников «Суперстара» он знает. Но Сергей не обращает на это никакого внимания.

– Я их не боюсь, – заявляет критик. – А чего мне их бояться? Я – человек не из робкого десятка. Чувство страха мне вообще не знакомо. Богдан Титомир тоже наезжал, ну и что? Я же не в подворотне встретил гопников в 2 часа ночи, когда вокруг никого нет. Здесь стоят камеры, все снимают. А говорить они могут все, что угодно.

Напомним, что в новом сезоне «Суперстар. Возвращение» участвует восемь звезд 90-х: Богдан Титомир, Ирина Шведова, Юлия Волкова, Алиса Мон, Владимир Левкин, Николай Трубач, Влад Сташевский и Татьяна Иванова. Их оценивают Виктор Дробыш, Сергей Соседов, певица Марув. Так же каждую программу в кресле жюри будет приглашенный гость.