"Я тебе устрою!": Титомир угрожает Соседову расправой после скандала в шоу "Голос" 

Музыкальный критик вынужден терпеть оскорбления, но зрители на его стороне.

На НТВ начались съемки телешоу «Суперстар. Возвращение». В этом году за победу в конкурсе поборются Влад Сташевский, Алиса Мон, Юлия Волкова, Николай Трубач и другие артисты, которые были популярны в 90-х. В креслах членов жюри – композитор Виктор Дробыш, украинская поп-дива Марув и музыкальный критик Сергей Соседов. Последнему на съемках приходится очень несладко. У критика регулярно случаются стычки с Лолитой, которая является ведущей.

– Милявская с Соседовым не церемонится, – рассказала Sobesednik.ru одна из участниц массовки. – Она ведет себя разнузданно, нагло – словно стервозная хабалка. Лолита постоянно позволяет себе оскорбительные выпады в адрес Соседова. Сейчас уже сняли четыре программы. И все это время из уст Лолы звучат оскорбления.

Представляя Соседова, она заявила, что он вечно всем недоволен и его не любят звезды, – поясняет зрительница. – Все обратили внимание: к Сергею идут обращения с двойным дном. Когда он дает комментарии, Лолита его без конца перебивает, особенно если он критикует исполнителя. Мол, Соседов – недоумок, полный идиот, что с него взять? Такое поведение Лолиты оскорбляет и нас, зрители массовки. У него всегда самые интересные, тонкие и глубокие комментарии, которые интересно слушать.

Сережа, как и прежде, дает точные профессиональные оценки. Не то что, например, Марув, которая тоже сидит в жюри. Что она несет? Это просто детский лепет! – считают зрители. – Все ее комментарии сводятся к тому: нравится или не нравится. Когда ее ведущие просят поточнее высказать свое мнение, она даже не может его сформулировать!

Гнобление Соседова продолжается каждую новую съемку, – продолжает девушка. – Лола подтрунивает, откровенно смеется над ним. Видно, что это прописано в сценарии. Но мы тогда не понимаем: если вы пригласили в члены жюри, зачем же так делаете?

Достается Соседову и от участников. Выступление Богдана Титомира Сергея не вдохновило. Однако слушать критику в свой адрес подзабытый кумир 90-х не захотел.

– Он стал угрожать Соседову расправой, угрожал серьезно, – возмущается девушка. – Грозил закулисными разборками. Со стороны это выглядело очень агрессивно, выпад Титомира был злобный.

«Я тебе устрою за кулисами, не попадайся мне на глаза!» – кричал он Сергею.

Богдан Титомир в недавнем выпуске YouTube-шоу "Что было дальше"

Мы Соседова поддерживаем, – говорит зрительница. – После съемок подошли успокоить. Сереже очень обидно терпеть такое отношение к себе, но он, молодец, не сдается.

Корреспонденты Sobesednik.ru попытались связаться с Сергеем Соседовым, но, к сожалению, пока этого сделать не удалось. Напомним, что на днях Сергей попал в скандал с «Первым каналом». Там остались недовольны его высказываниями относительно выступления Александры Будниковой в шоу «Голос». По мнению Соседова, дочь ведущего «Первого канала» Романа Будникова не заслуживает того, чтобы участвовать в проекте, и он не верит, что этап слепых прослушиваний она прошла честно. Юристы «Первого» обещают подать на критика в суд.

Валентина Крылова.