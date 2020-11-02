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Сергей Соседов: Угрозы "Первого канала" пахнут бандитизмом 

Культура и ТВ
10:18, 02 ноября 2020

Сергей Соседов: Угрозы "Первого канала" пахнут бандитизмом 
Сергей Соседов // Фото: Global Look Press
Сергей Соседов // Фото: Global Look Press

Критик заявил, что суд над ним и Садальским «может быть подкуплен», и продолжает сомневаться в честности шоу «Голос». 

Почему «Первый канал» решил подать в суд на Соседова, Садальского и Сурайкина 

«Первый канал» намерен привлечь актера Станислава Садальского, политика Максима Сурайкина и критика Сергея Соседова к ответственности в суде из-за публичных высказываний, которые, по мнению «Первого», порочат его репутацию и не соответствуют действительности. Скандал разразился после успеха Александры Будниковой (дочери ведущего «Первого канала» Романа Будникова), к которой во время слепых прослушиваний повернулись все наставники. Басту, Полину Гагарину, Сергея Шнурова и Валерия Сюткина тут же обвинили в необъективности, припомнив «Первому каналу» предыдущий громкий скандал с накручиванием голосов дочери Алсу в шоу «Голос. Дети». Садальский, Соседов и Сурайкин выступили с рядом резких заявлений в адрес «Голоса» – и «Первый» решил подать в суд. 

«Это беспрецедентный шаг для канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет, – говорится в заявлении «Первого канала». – Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд "Голоса" для повышения своей упоминаемости в СМИ». 

«Первый канал» отметил, что «честность и равные возможности для всех – базовые принципы шоу «Голос». «Единственный в истории российского "Голоса" случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно "Первым каналом", немедленно и тщательно расследован по его же инициативе, – напоминается в заявлении. – Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинений». 

«Первый» отметил, что с уважением относится «к мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила». «Однако господами Садальским, Соседовым и лидером партии "Коммунисты России" Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию "Первого канала". "Первый канал" намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности», – сообщил канал. 

Соседов: Будникова поет, как расстроенное пианино 

Sobesednik.ru узнал у Сергея Соседова, изменила ли угроза суда его позицию и что он думает о перспективе иска. 

– Заявление «Первого канала» абсурдно, особенно в отношении меня, – сказал нам Сергей Соседов. – Мне позвонила корреспондентка с просьбой прокомментировать инициативу Сурайкина закрыть шоу «Голос», так как политик сомневается в честности подсчета голосов. Я поддержал эту инициативу в телефонном разговоре с ней. Мы вправе не верить, что всё делается честно. А с какой стати мы должны верить просто на слово деятелям «Первого канала»? Канал и так себя уже дискредитировал, особенно скандалом с дочкой Алсу. Этот позор несмываем! А кто знает, что было до этого? Просто тот подлог с дочкой Алсу был слишком явным. 

Ни один закон не обяжет меня верить в честность «Первого канала», – заявляет Соседов. 

– Может ли жёсткая реакция «Первого канала» быть связана с тем, что задета семья его ведущего? 

– Ведущего этого я никогда не видел. Выступление дочки посмотрел: чувствуется, что учится, занимается с педагогом, но поёт, как расстроенное пианино. Где четверть тона не дотягивает, где 1/8. Музыкально, но фальшиво. Ей пахать и пахать! В таком виде певицу выставлять на телевидении нельзя. Это моё экспертное мнение. 

Что касается личности ведущего (Романа Будникова. – Прим. Sobesednik.ru), то я считаю, что за каждым ведущим кто-то стоит. Причём из сильных мира сего. Бывает, что из администрации президента, или из крупных чиновников, или из олигархов. Не может так быть, чтобы человек там появился просто из-за своих талантов. Тем более ведущий «Первого канала»! Этого Будникова я не видел, но даже если у него голос Орфея или Левитана, а внешность Аполлона, я никогда не поверю, что его взяли ведущим, потому что он пришёл просто с улицы. Никого с улицы никакие каналы не берут. Там муха не пролетит! 

«Я имею право не верить в честность Эрнста» 

Намерение «Первого канала» выяснять отношения в суде вызывает у Сергея Соседова недоумение. Но если дело дойдет до разбирательства, то критик и в суде готов повторить свое мнение. Соседов настаивает: сказанное им является его личным мнением. 

– Как можно подавать в суд на мнение? – удивляется Сергей Соседов. – Я и в суде скажу, что имею право не верить Эрнсту (Константин Эрнст – гендиректор «Первого канала». – Прим. Sobesednik.ru). 

Может быть, он честный. Но я не верю. И что, с меня за это штраф возьмут или в тюрьму посадят? Абсурд! – считает музыкальный критик. – Если они меня хотели запугать, им это не удастся. 

У меня есть адвокаты, которые разобьют это дело в пух и прах, если суд не будет подкуплен заранее, – уверяет Соседов. – Такое поведение «Первого канала», знаете… Они так уверены в своей правоте и непогрешимости... Я боюсь, что суд может быть подкуплен. Канал богатый. Хочу обратить внимание общественности на это. Вся эта история пахнет дешёвыми понтами и бандитизмом. Я бы так и написал: судебные угрозы «Первого канала» пахнут бандитизмом. 

Теги: #Сергей Соседов #Голос

Рубрика: Культура и ТВ

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Сергей Соседов // Фото: Global Look Press

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