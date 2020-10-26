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"Будем объективны": Баста ответил критикам "блатной дочки" на шоу "Голос"

Культура и ТВ
23:03, 26 октября 2020

"Будем объективны": Баста ответил критикам "блатной дочки" на шоу "Голос"

Рэпер впервые прокомментировал скандал из-за дочери ведущего «Первого канала» Романа Будникова, ставшей участницей проекта.

Член жюри шоу «Голос» заступился за Александру Будникову, которой зрители приписывают «купленную» победу на слепых прослушиваниях.

Очередной выпуск шоу «Голос» окончился громким скандалом. Под раздачу попала 18-летняя дочь ведущего «Первого канала» Романа Будникова – Александра. После того, как девушка выступила на слепых прослушиваниях и к ней повернулись все члены жюри, зрители взбунтовались и окрестили ее «очередной дочерью Алсу», которую якобы взяли в шоу по блату. Такой поворот событий привел в ярость рэпера Басту, в команду которого была зачислена Будникова.

На прослушивании Александра исполнила песню «Пьяное солнце» украинского певца ALEKSEEV. Стоило девушке только открыть рот, как тут же к ней развернулся рэпер Василий Вакуленко (Баста), а вслед за ним – Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Последний, правда, нажал заветную красную кнопку не по своей воле – за него это сделал Шнур. Как только Будникова окончила петь, жюри принялось ее расхваливать. Однако интернет-пользователи оказались не столь благосклонными и стали критиковать дочь известного ведущего в комментариях.

Видео с выступлением Будниковой в интернете набрало вдвое больше дизлайков, чем лайков. Знаменитый ведущий ситуацию с дочкой комментировать отказался.

– Все вопросы к пресс-службе канала, – сказал Будников корреспонденту Sobesednik.ru.

А вот рэпер Баста, которого сама Александра в итоге выбрала себе в наставники, не вытерпел натиска хейтеров и прокомментировал скандал на своей странице в Instagram.

Саша Будникова закончила школу в этом году и поступила в Институт культуры//фото: соцсети

– В комментариях к выпуску «Голоса» обсуждают очередную теорию заговора, – констатировал 40-летний Василий Вакуленко. – Участница моей команды, самобытная и талантливая девчонка Саша Будникова, оказалась дочерью ведущего «Первого канала» Романа Будникова.

Хочется спросить у комментаторов-экспертов: неужели это проклятье – быть ребенком известных родителей? Неужели, рождаясь в известной или обеспеченной семье, ты уже обречен быть ни на что не способным, ни в чем не талантливым и лишь покорно нести фамильное бремя?

А как же Мироновы, Урганты, Нагиевы, Табаковы, Райкины, Дунаевские? А Лив Тайлер? А Зои Кравиц? – рассуждает Баста. – Династии и поколения, в которых безусловно популярны и отцы и дети. Что нужно талантливому ребенку, чтобы побороться, быть услышанным, добиться чего-то самому? Или лучше сразу совершить творческое самоубийство? У меня две дочери, и я буду верить в них, поддерживать их, надеяться на их самореализацию, способности и таланты.

Баста подчеркнул: до участия Саши в «Голосе» он даже не знал, что на «Первом канале» есть такой ведущий, как Роман Будников. Также артист упомянул историю, когда судьи «Голоса» на прослушиваниях не повернулись к одной из звездных наследниц, после чего также были сильно раскритикованы.

– Я вспомнил случай с внучкой Юрия Визбора, Варварой, – продолжил наставник «Голоса». – Тогда на слепых прослушиваниях к ней никто не повернулся, и нас быстро смешали с чем надо – как мы могли не распознать талант, наследственность, голос? Но что было бы, если бы мы повернулись? Как бы вы в таком случае интерпретировали ее талант? А что происходит сейчас? Варвара – известная артистка, народ выбрал ее сам. Так если мы говорим про объективность – давайте будем объективными.
Как бы то ни было, я здесь отвечу только за себя – это дело личных принципов каждого и того, во что ты веришь и кем ты хочешь быть. То, что я услышал, сидя спиной к участнику, было талантливо, качественно и профессионально, – настаивает музыкант. – То, что я услышал, меня тронуло. Я буду работать с Сашей как человеком, чей голос развернул меня вслепую, как и остальные голоса участников моей команды. Ребята, спасибо за искренность и настоящесть, я в вас верю!

Теги: #Голос #скандалы в шоу-бизнесе

Рубрика: Культура и ТВ

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