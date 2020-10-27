Дружит с Дорном и поет в клубах: кто такая Александра Будникова из шоу "Голос"

Что известно о 18-летней дочери ведущего «Первого канала», которая благодаря скандалу стала популярнее своего отца.

Сашу Будникову, которая после слепых прослушиваний на шоу «Голос» попала в команду к Басте, теперь называют «новой Алсу». У всех еще не выветрился из памяти случай с дочерью Алсу Микаэллой, для победы которой в конкурсе «Голос. Дети» накрутили голоса. Сашин папа – Роман Будников, ведущий «Первого канала». Именно эта родственная связь, по мнению некоторых зрителей, способствовала тому, что девочка успешно прошла слепое прослушивание. Впрочем, «успешно» – это слабо сказано: к Саше повернулись все члены жюри, первым Баста и последним Сюткин. Валерий, правда, не по своей воле, его насильно развернул шутник Шнур.

Группа поддержки Саши радовалась ее успеху, к Будниковой повернулись все 4 наставника//фото: скриншот "Первого канала"

«Сюткин не хотел нажимать кнопку, но за него это сделал Шнур. И при обсуждении Сюткин явно хотел именно это сказать, но его грамотно лишили голоса другие члены жюри. Давно пора закрыть этот цирк», – пишет в комментариях разгневанный телезритель.

Досталось, конечно, и самой Саше, которой в соцсетях теперь оставляют комментарии типа «Ты же понимаешь, что своей победой обязана отцу?» В этих комментариях столько искренней и настоящей классовой ненависти, что становится страшно...

Между тем, как выяснил Sobesednik.ru, девочка уже больше трех лет увлекается джазом. Песню «Пьяное солнце» украинского музыканта на прослушивании она спела в собственной джазовой обработке. Сашу можно встретить на столичных площадках – клубах и квартирниках, где музыканты исполняют джаз. Например, в джазовом Клубе Алексея Козлова на Маросейке.

Александра Будникова любит экспериментировать и с музыкой, и с внешностью//фото: соцсети

«Она поет на джем-сейшн у нас, у нее нет сольных выступлений, – рассказал арт-диретор клуба Араик Акопян. – У нас по пятницам бывают джейм-сейшены, и она довольно часто сюда приходит. У нас всех хорошо принимают. Таких музыкантов очень много, и выделить ее, вспомнить свое впечатление о ней я не могу, помню только имя».

Александра Будникова в этом году поступила Московский государственный институт культуры. Это была ее мечта! В Instagram Саша пишет про себя: «Работаю в logic pro x! (Музыкальный редактор, в котором можно сочинять музыку и редактировать звук. – Прим. Sobesednik.ru). Самоучка! Преподаю! Открыта к сотрудничеству». Саша не только поет джаз, но и сама пишет песни и делает аранжировки.

Что касается музыкальных пристрастий скандально известной участницы «Голоса», то Саша обожает Ивана Дорна и знакома с ним лично, у нее есть совместные фотографии с ним. Похоже, девушка своя в музыкальной тусовке. Ее поклонники пишут, что Будникова выпустила с музыкантом Юрием Семеняком (ставропольский музыкант, поет в жанре инди-поп. – Прим. Sobesednik.ru) песню. Судя по информации из соцсети, другой «идол» Саши – американский музыкант Курт Кобейн.

Басте хватило трех секунд, чтобы распознать талант Саши//фото: скриншот "Первого канала"

Мама Александры – Галина Будникова, отказалась комментировать Sobesednik.ru реакцию публики на появление Саши, сославшись на рекомендации организаторов шоу отправлять всех с вопросами в пресс-службу «Первого канала». Тот же ответ мы получили и от отца Александры, Романа Будникова. Похоже, что семье после столь яркого выступления Саши и, главным образом, после резонанса от этого выступления пришлось уйти в глухую оборону.

Баста, наставник Александры Будниковой, вступился за Сашу в Instagram//фото: соцсети

Напомним, что ранее Баста, наставник Саши в шоу «Голос», решительно выступил в защиту своей подопечной. Музыкант заявил, что повернулся к Александре Будниковой, находясь под впечатлением от ее исполнения, а о том, что отец конкурсантки является ведущим «Первого канала», он даже не знал. Более того, Баста, по его словам, и не подозревал о существовании такого ведущего...