"Я так этого не оставлю!": Лоза рассказал о суде с шоу "Голос" из-за песни "Плот"

Музыкант Юрий Лоза возмущен, что «Первый канал» не спросил разрешения на использование его хита.

15 октября в Кремле Юрий Лоза удостоился благодарности президента России за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Но хотел он другого: получения звания Заслуженного артиста РФ. В то же время у певца есть претензии и к «Первому каналу»: он считает, что шоу «Голос» нарушило его авторские права, сделав без его ведома кавер-версию хита «Плот».

Обо всем этом Юрий Лоза рассказал в интервью Sobesednik.ru.

– На грамоту от Путина обиделись?

– Я обиделся на грамоту? Кто вам такое сказал? Просто у меня два года, как поданы все документы на звание Заслуженного артиста. Мне пообещали, что я получу его после Инны Маликовой и Алсу.

«Следующим будешь ты», – сказали мне. А вместо этого меня опрокинули и подсунули просто грамотку, погладили по голове.

– Кто вам сказал, что следующим будете вы?

– Люди из Министерства культуры, те, кто ко мне хорошо относится. Не верхушка, которая меня терпеть не может, а нормальные люди – среднее звено, которые знают ситуацию, держат все под контролем.

Они сказали: «Твои документы со скрипом, но прошли все инстанции и уже были на последнем этапе у комиссии, которая подает все на подпись президенту». Я сам собирал им документы по 15 пунктам: все эти ходатайства, рекомендательные письма, все эти благодарности от разных фондов, ветеранов и т.д., собирал им все данные по моим поездкам — по чечням, по крымам, и т.д., о проданных миллионах пластинок, миллионах поклонников, о благотворительности, которой я занимаюсь много лет. Но звания всё нет...

– А зачем вам звание Заслуженного артиста? Что оно вам даст?

– Это определенный статус. Если, допустим, выступаешь, в сборной концертной программе, то сначала пишут заслуженных и народных, а потом всех остальных.

Есть прибавка к пенсии, которая положена заслуженным артистам. Небольшая, но она есть. Хотя дело не в ней.

Я ждал этого год. Ну за такое время могли бы уже и подготовить решение? Давно пора было.

– За какое время пора?

– За 45 лет на сцене. За песню «Плот», которую поют миллионы.

– Что касается «Плота». Вы заявили о намерении подать в суд на Первый канал за исполнение кавер-версии вашего хита...

– Кто вам сказал такую ерунду? Нет еще никаких исков.

– Откуда тогда информация? Журналисты все сочиняют?

– Потому что девушка (26-летняя Алина Виардо. – Прим. Sobesednik.ru) дала интервью какому-то изданию. Она вышла на меня, сказала, что будет петь эту песню. Я говорю: «Ни в коем случае, я запрещаю петь эту песню!» Она ответила: «Ой, а мы уже сняли». Я говорю: «Ребята, но вы что, сдурели что-ли?! Почему автора никто не спросил?» Потом они показывают мне это хозяйство...

– «Хозяйство» не понравилось?

– Ничего себе! А я разве разрешал? И там на «ящике» все прекрасно знают на «Первом», что я не разрешаю петь мои песни.

– У вас всегда просят авторского разрешения на использование? Как это происходит?

– Обязаны всегда спрашивать автора. Дома за столом, у костра – пой, хоть запойся. Но когда ты начинаешь этот контент монетизировать, ты должен обязательно спросить у автора. Посмотрите сколько стоит реклама на «Первом канале» в программе под названием «Голос». Они не имели права использовать мой контент без моего ведома. Это выходит за рамки правового поля.

– Что вы ответили девушке из «Голоса»?

– Я ей сказал, что я этого так не оставлю. Она дала интервью какому-то там изданию, сказала, что Лоза собирается подавать в суд, кто-то уже пишет мне о каких-то миллионах. Я пока еще лишь консультируюсь с юристами, пытаюсь узнать, что в таких случаях нужно делать.

справка «Первого канала»

«Алина исполнила песню Юрия Лозы «Плот» на слепых прослушиваниях 9 октября 2020 года в шоу «Голос» (сезон 9). Песня из альбома «Что сказано, то сказано» 1988 года. Лоза дважды исполнял ее на конкурсе «Песня года» в разных аранжировках. В 2015 году текст «Плота» вошел в список самых популярных в России стихотворных строк, составленный журналом «Русский репортер». Текст песни переведен на десять языков. Англоязычный вариант исполняла группа Wicked Saints».