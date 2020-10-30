Готовы рассказать о махинациях в "Голосе": Садальский пригрозил "Первому" и заинтриговал подписчиков

Известный российский актер Стас Садальский в последнее время чрезвычайно активен в социальных сетях, и, можно даже сказать, превратился в популярного блогера. Если кто не знает, страничка артиста в социальной сети Instagram – настоящий кладезь уникальных и малоизвестных историй о звездах российского шоу-бизнеса самых разных лет. Более того, Садальский нередко высказывает мнение о происходящем на эстраде и телевидении, причем, если судить по активности пользователей под его постами, широкая публика нередко считает его мнение объективным.

В эпоху пандемии и вовсе стало казаться, что такого количества скандальных и пикантных историй о российских знаменитостях обществу не рассказывал никто. Да и просто высказывания Садальского нередко вызывают широкий резонанс. Как бы там ни было, но с недавних пор Станислав Юрьевич и сам оказался в центре громкого скандала, связанного с его заявлениями о махинациях в популярном шоу «Голос», которое выходит в эфире «Первого канала».

Многие, пожалуй, помнят, резонансную историю с дочерью певицы Алсу на шоу «Голос. Дети», которая, похоже, на много лет легла «жирным» пятном на репутацию семьи известной артистки. В этот раз скандал разворачивается уже вокруг основного проекта. Как заявил недавно Садальский, члены жюри шоу подсуживали дочери ведущего Александры Будниковой. По утверждению актера, происходило это по указанию одного из топ-менеджеров телеканала. «Миром правят связи. Очередная дочь Алсу», – отмечал тогда актер. Позднее с призывом закрыть «потерявший всякое доверие» проект выступили политик Максим Сурайкин и музыкальный критик Сергей Соседов.

Разумеется, чтобы не терять лицо руководству «Первого канала» необходимо было как-то реагировать на происходящее. И ответ не заставил себя ждать. Правда, искать логическое объяснение произошедшему или проводить внутренние расследования, как это было с «Голос. Дети», менеджмент канала не стал, напротив, представители крупнейшего федерального телеканала пригрозили «критикам» судом и «гражданско-правовой ответственностью».

Впрочем, похоже на то, что Садальского угрозы и обвинения со стороны канала только раззадорили, поскольку в ответ на это он выступил с новым заявлением и отметил, что его адвокаты готовы рассказать широкой общественности о махинациях в скандальном шоу.

«У Первого канала очень слабые юристы, они вообще ничего не понимают в юриспруденции. Повели себя как кот, который от нечего делать начал лизать яйца. Подали на меня в суд. Мои адвокаты Евгений Резник и Тимофей Гриднев готовы рассказать обществу о махинациях в "Голосе"», – озвучил свои ответные угрозы актер.