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Не тех выбрали? Почему Украина пропустит "Евровидение" в 2019 году

Шоу-бизнес

Триумф Maruv как победительницы украинского национального отбора на Евровидение-2019 оказался недолгим // фото: Александр Гусев / Global Look Press
Триумф Maruv как победительницы украинского национального отбора на Евровидение-2019 оказался недолгим // фото: Александр Гусев / Global Look Press

Украинский национальный отбор на конкурс «Евровидение» закончился полным провалом. Коллективы, занявшие первые четыре места, по очереди отказались от участия, и Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) объявила, что страна пропускает конкурс в этом году.

Без политики не обошлось. Более того — речь идет о том, что украинские музыканты шарахаются от нее как от огня, и череда отказов как раз связана с нежеланием «сдавать анализы». Собравшая максимальное число голосов украинских телезрителей певица Maruv вынуждена была отбиваться от обвинений в том, что выступала в России. Вопрос о том, может ли такая артистка представлять Украину, начали обсуждать не на этапе подачи заявок, а уже после подведения итогов — это и стало причиной недоумения и в конечном счете закончилось тотальным фиаско.

Maruv предложили подписать контракт с НОТУ, в котором был пункт, обязывающий ее команду отказаться от концертов в России на три месяца после конкурса. Три месяца — это украинским радикалам на смех. И на Украине пошла вторая волна скандала: часть общества была возмущена тем, что уже осенью Maruv снова будут развлекать россиян, а часть — напротив, тем, что сам факт обязательств не выступать в конкретной стране «пахнет 37-м годом».

В случае с Maruv ситуация усугубилась третьим игроком — одной из крупнейших мировых музыкальных корпораций Warner Music, с которой у украинской команды действующий контракт. Грубо говоря, Warner (штаб-квартира которой находится совсем не в Москве, а в Нью-Йорке) пытается заработать на Maruv, в том числе через концерты в России. С другой стороны, выяснилось, что права на песню «Siren Song», с которой артистка победила в нацотборе, принадлежат именно российскому представительству Warner, что в политических (и телевизионных) кругах Киева не могло не вызывать раздражения. Контракт, который Maruv было предложено подписать, содержал пункт о передаче прав на песню НОТУ, что не могло обрадовать Warner — и неважно, какой именно офис, нью-йоркский или московский.

Однако главной проблемой стала все-таки политика. В НОТУ признали мировоззрение артистки «рискованным», а глава правления телекомпании Зураб Аласания готов был ждать от нее каких угодно заявлений, которые могли бы «отрицательно сказаться на Украине».

В итоге на Украине отрицательно сказывается как раз политика НОТУ. Участие в «Евровидении» — это гарантированная узнаваемость в Европе. Но остальные претенденты, глядя на скандал, под разными предлогами тоже отказались от участия. Общий мотив: это не наша победа. Известно, что занявшую третье место группу «Каzkа» лоббировали на уровне вице-премьера (и эта ситуация уже напоминает Белоруссию, когда батька Лукашенко лично вмешивался и в национальный отбор, и в разбор полетов после «Евровидения»), но и «Каzkа» отказалась, как и занявший второе место в отборе коллектив «Freedom jazz».

Сложно себе представить, например, в спорте, что четыре призера национального отбора вдруг добровольно отказываются от возможности представить свою страну. Аласания это понимает и, в общем, признал поражение: «Настроение общества таково, что нужно найти виновного. Пусть тогда мы будем виноваты». Они боролись с «политизацией», но сами политизировали все настолько, что отбили желание у всех.

Занявшей пятое место группе Yuko уже ничего не предлагали. И не только потому, что уже стыдно: у участницы этого проекта, уроженки Краснодарского края Юлии Юриной, российское гражданство. И хотя певица выразила готовность его сменить на украинское, украинскому истеблишменту это не помогло оправиться от шока.

«Добила» всех занявшая последнее шестое место группа Anna Maria. Анна и Мария — сестры-близняшки, заслуженные артистки Крыма (с 2005 года), их родители остаются в Крыму, и в разгар нынешнего отборочного тура на вопрос «Чей Крым?» сестры ответили уклончиво. Тот самый вице-премьер Кириленко, который, предположительно, лоббировал группу «Каzka», поддержал требования отстранить сестер от конкурса. Этого сделано не было, но Anna Maria финал проиграли.

НОТУ и правительство своим политическим «фи» и желанием максимально стерилизовать украинского участника могут подложить свинью еще и Петру Порошенко накануне выборов. До выборов два месяца, и часть электората, уверенная, что нынешняя власть перегибает палку в вопросах идеологии, вполне может прирасти, глядя на несоответствие взглядов власти и общества даже в таких «игрушечных» вопросах, как конкурс «Евровидение».

Украинское общество, в принципе, имеет право считать, что связь с Россией не должна позволять артисту представлять Украину в Европе. Печальный бэкграунд всего того, что Россия сделала с Украиной после Майдана, мы все знаем. Но если это столь важно для Украины, логично, что общество само должно не допускать артистов до финала и тем более до победы в финале. Когда же в финал выходят три «сомнительных» артиста из шести (а к этой тройке можно легко приплести и «Каzkу», песня которой «Плакала» крутится в России в промышленных масштабах), то, как говорил великий украинский артист Михаил Жванецкий, может, пора поправить что-то в консерватории?

P. S. Финал конкурса «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве 18 мая. Полуфиналы — 14 и 16 мая. Россию будет представлять Сергей Лазарев. Это решение телеканала «Россия», который в этом году транслирует шоу на нашу страну. В России национальный отбор на конкурс не проводится уже несколько лет: «Первый канал» и ВГТРК, транслирующие «Евровидение» поочередно, выбирают участника кулуарно. В этом смысле Украина могла бы перенять российский опыт. Такой подход дает возможность не обращать внимание на общественное мнение, руководствоваться при выборе конкурсанта любыми желаемыми критериями и избегать неприятных неожиданностей, в том числе политических.

Теги: Украина, Евровидение

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Триумф Maruv как победительницы украинского национального отбора на Евровидение-2019 оказался недолгим // фото: Александр Гусев / Global Look Press

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Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее


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